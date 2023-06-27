Alyosha ответила хейтерам, которые критикуют ее за публикацию "радостных" фото из США

Подписчики певицы считают, что ее снимки неуместны во время войны в Украине

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Alyosha на время войны выехала из Украины вместе тремя детьми, а ее муж, солист группы "Антитела" Тарас Тополя, остался защищать родину. Пользователи Сети не редко критиковали артистку за эмиграцию, в частности за то, что она якобы хвастается своей беззаботной жизнью за границей, пока другие украинцы прячутся от ракет.

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Певице надоели упреки хейтеров и она решила дать на своей странице в Инстаграм официальный ответ критикам, которые стыдили ее за демонстрацию "радостной жизни" в США. Alyosha заявила, что если бы комментаторы ее постов действительно осознавали всю опастность для жизни их детей, то тоже вывезли бы их в более спокойные места, не обязательно за границу.

"Если бы вы имели глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли ли вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших детей? Даже просто на Западную, на границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таковых множество! У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но не осознаете, что ваши дети не защищены… Это досадно… Интернет поможет найти такие безопасные места! Именно так ваши дети могут наслаждаться детством!", — написала знаменитость.

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Alyosha призналась, что ее сердце тоже каждый день разрывается от новостей из Украины, однако она благодарна судьбе за то, что у нее есть возможность найти безопастное место своим двум сыновьям и дочери. Также певица попросила пользователей Сети отказаться от негативных комментариев в сторону друг друга. Свой пост она сопроводила снимками своих детей на пикнике в парке.

"Я благодарю судьбу, что у нас была возможность их вывезти. Поверьте, сердце страдает не меньше, чем ваши сердца… это тяжело, жить иначе. Не видеть родных людей, самых дорогих… семью… Но есть радость в результате тех усилий и той боли — это улыбающиеся дети! Я молюсь о всех украинцах, о всех детях, о человечности в каждом из нас… Жатва того, что посеяли — это закон! Не нужно негатива, люди, будьте людьми! С нашей нации и наших испытаний только начинается большая перемена мира. Продолжение следует… вот увидите… везде… Только Творец ведет, а мы одно сердце. Немного счастья в ленту, уметь радоваться другим — это человечно!", — подытожила Alyosha.

Ранее мы писали, что экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.