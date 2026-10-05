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Инна Белень похудела на 27 кг после родов и показала фото до и после

Победительница «Холостяка-13» похвасталась результатом похудения

Автор: Коваленко Наталья
Инна Белень похудела на 27 кг после родов и показала фото до и после
Инна Белень похудела на 27 кг после родов и показала фото до и после instagram.com/innka_belen

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Инна Белень поразила подписчиков результатами похудения. За пять месяцев после рождения первенца блогер скинула 27 килограммов и показала для сравнения в соцсети Threads свежие кадры и сделанные во время беременности.

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Инна стала мамой в апреле 2026 года, родив дочку Киру. За время беременности она набрала 30 килограммов, однако благодаря упорной работе над собой почти вернулась к своей идеальной форме.

На первом фото от 27 апреля ее вес составлял 87 кг, а уже на втором, сделанном 29 сентября, весы показали 60 кг. Также она добавила снимок дочери, шутя назвав ее причиной набора веса, и намекнула, что готова еще раз пройти этот путь.

«За беременность набрала 30 кг (и нет, не жрала как не в себя) 1. Фото 27 апреля 87 кг 2. Фото 29 сентября 60 кг Скинула 27 кг, осталось 3 кг 3. Фото причина набора веса и почему я еще раз хочу набрать», — прокомментировала свое перевоплощение Белень.

Инна Белень до похудения threads.com/@innka_belen
Инна Белень до похудения threads.com/@innka_belen

Инна Белень после похудения threads.com/@innka_belen
Инна Белень после похудения threads.com/@innka_belen

Дочь Инны Белень threads.com/@innka_belen
Дочь Инны Белень threads.com/@innka_belen

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, похудение

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