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Илон Маск покинул мать своих четырех детей после пяти лет отношений

Шион Зилис рассказала о разрыве с самым богатым человеком мира

Автор: Коваленко Наталья
Илон Маск покинул мать своих четырех детей после пяти лет отношений
Илон Маск покинул мать своих четырех детей после пяти лет отношений
Getty Images

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис объявила о расставании с миллиардером и основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. По словам женщины, Маск порвал с ней связь с помощью текстовых сообщений «без единого предупреждения».

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О поступке теперь уже бывшего Зилис откровенно рассказала в своем профиле в соцсети X (Twitter). Шивон опубликовала скриншот переписки с Маском от 24 сентября.

«Трудно пройти путь от пылкой любви до полного разрыва за одну неделю и без единого предупреждения, но такое бывает. Я счастлива, что смогла показать Илону, что такое быть глубоко понятым, уютно и спокойно любимым в стабильности и нежности. Учитывая бурные детские годы, его часто измученную душу и то, как тяжело он борется за человечество, я хотела, чтобы он почувствовал самую глубокую и стабильную любовь», — написала Шивон.

Зилис также добавила, что их дом всегда был для миллиардера «безопасной гаванью» и местом покоя между его масштабными бизнес-битвами.

«Я любила быть тем противовесом безопасности, покоя и любви... Я любила его больше самой жизни, он научил меня знаниям на сто жизней вперед. Мне очень больно, но я искренне забочусь об Илоне и всегда буду болеть за его счастье. Удачи, Илон, миру повезло с тобой», — подытожила она.

Шивон Зилис и Илон Маск были вместе около пяти лет. За это время у них родилось четверо общих детей: двойняшки Страйдер и Азур (2021), дочь Аркадия (2024) и сын Селдон (2025). В общей сложности 55-летний Илон Маск является отцом 14 детей от четырех разных женщин.

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Теги:
Илон Маск, шоу-бизнес, расставания звезд

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