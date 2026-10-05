Илон Маск покинул мать своих четырех детей после пяти лет отношений
Шион Зилис рассказала о разрыве с самым богатым человеком мира
Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис объявила о расставании с миллиардером и основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. По словам женщины, Маск порвал с ней связь с помощью текстовых сообщений «без единого предупреждения».
Читай также: Экс-муж Бужинской впервые отреагировал на ее признание о принудительном аборте в 19 летО поступке теперь уже бывшего Зилис откровенно рассказала в своем профиле в соцсети X (Twitter). Шивон опубликовала скриншот переписки с Маском от 24 сентября.
«Трудно пройти путь от пылкой любви до полного разрыва за одну неделю и без единого предупреждения, но такое бывает. Я счастлива, что смогла показать Илону, что такое быть глубоко понятым, уютно и спокойно любимым в стабильности и нежности. Учитывая бурные детские годы, его часто измученную душу и то, как тяжело он борется за человечество, я хотела, чтобы он почувствовал самую глубокую и стабильную любовь», — написала Шивон.
Зилис также добавила, что их дом всегда был для миллиардера «безопасной гаванью» и местом покоя между его масштабными бизнес-битвами.
«Я любила быть тем противовесом безопасности, покоя и любви... Я любила его больше самой жизни, он научил меня знаниям на сто жизней вперед. Мне очень больно, но я искренне забочусь об Илоне и всегда буду болеть за его счастье. Удачи, Илон, миру повезло с тобой», — подытожила она.
Шивон Зилис и Илон Маск были вместе около пяти лет. За это время у них родилось четверо общих детей: двойняшки Страйдер и Азур (2021), дочь Аркадия (2024) и сын Селдон (2025). В общей сложности 55-летний Илон Маск является отцом 14 детей от четырех разных женщин.
It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his early life, his often tortured soul, and how hard he fights for humanity I wanted him to feel the deepest and most stable form of love this world can provide. My heart is full knowing I got to do that, and I hope it leaves a lasting good effect. We were always his safe space. A place where all of us were overjoyed to see him and one that was always full of happiness and love, not war, in contrast to his otherwise militant existence (a needed break from the battlefield where he could recharge his heart and soul before heading back out) I loved being that counterbalancing place of safety, sense of calm, and love — and delighted in bringing a smile back to his face when he was down. I will miss him dearly. I’ve loved him more than life itself and he’s taught me 100 lifetimes of knowledge and made my cup overflow with life meaning, so there is a lot of loss, but luckily we created four beautiful little loves of my life ❤️❤️❤️❤️ I am so beyond grateful for our children and they make every single day the best day of my life! I do hope and pray he and I can be great friends and coparents. I’m hurting, but care deeply about E and will always be cheering for his happiness. God speed, Elon, the world is lucky to have you.— Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026