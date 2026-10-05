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Умерла исполнительница рок-хита Make You a Believer Сасс Джордан

Судья шоу Canadian Idol ушла из жизни в 63 года

Автор: Коваленко Наталья
Умерла исполнительница рок-хита Make You a Believer Сасс Джордан
Умерла исполнительница рок-хита Make You a Believer Сасс Джордан
Getty Images

Умерла известная канадская рок-певица, лауреат премии Juno Award и судья шоу Canadian Idol Сасс Джордан. Артистка ушла из жизни в 63-летнем возрасте в пятницу, 2 октября, в окружении родных.

Официальное заявление семья исполнительницы обнародовала на ее странице в инстаграме. По словам близких, певица скончалась тихо и мирно.

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«2 октября 2026 года в окружении любящей семьи Сасс Джордан мирно перешла на другую сторону. Она остается в наших сердцах неповторимой силой природы. Незаменимое создание света и радости!», — говорится в обращении родственников Сасс.

За три месяца до смерти Джордан отменила все запланированные выступления из-за «серьезного медицинского заболевания», однако точную причину смерти семья пока не разглашает.

Сасс Джордан родилась в Англии, но выросла в Монреале. Свою музыкальную карьеру она начала в 16 лет, выступая в местных клубах. Настоящий прорыв произошел в 1988 году с выходом дебютного альбома Tell Somebody, за который в следующем году она получила престижную премию Juno Award в номинации «Самая многообещающая певица года».

Альбом певицы Racine 1992 года разошелся тиражом более 450 тысяч копий по всему миру и принес певице титул «Рок-исполнительница года» по версии Billboard.

Сасс также известна дуэтным треком с Джо Кокером Trust in Me, который стал саундтреком к культовому фильму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон.

С 2003 по 2008 год Сасс была судьей популярного телешоу Canadian Idol.

У певицы остались муж Дерек Шарп, дочь Стелла и падчерица Брианн.

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Теги:
шоу-бизнес, смерть звезд

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