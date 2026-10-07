Победитель «Украина имеет талант» Сердинский признался, на что потратит призовые 200 тысяч грн

Получил ли уже певец квартиру в Киеве

Автор: Коваленко Наталья

Победитель шоу «Украина имеет талант» Марко Сердинский вместе с мамой Ярославой дали интервью для ютуб-канала ведущего Славы Демина. Юный артист рассказал, получил ли он уже призы от проекта — 200 тысяч гривен, золотое украшение и квартиру в Киеве.

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Как выяснилось, на данный момент семья еще не получила ни денежных средств, ни ключей от жилья, однако Марко уже четко определился, куда направит призовой фонд.

Несмотря на свой юный возраст, Марко Сердинский принял взрослое решение. Сразу после победы парень решил поделиться денежным вознаграждением ради двух важных благотворительных целей.

Часть средств Марко передаст рок-группе Sick Solution, которая также соревновалась в финале шоу. Участники коллектива сейчас защищают Украину в рядах ВСУ.

Другую часть выигрыша семья направит на помощь тяжелобольному Данилке Винтониву из Ивано-Франковска, который борется с мышечной дистрофией Дюшенна. Мальчику необходима дорогостоящая генная терапия ELEVYDYS в Дубае стоимостью около $2,9 млн.

Марко с улыбкой добавил, что если после благотворительности останется небольшая часть денег, он планирует приобрести себе консоль PlayStation и новую игру FIFA 27.

«Еще ничего не получил, но я уже решил, что с ними буду делать. Часть я хочу отдать Sick Solution — группе, которая была со мной в финале “Украина имеет талант”, потому что они служат в армии в Азове. И я хочу им передать частичку денег. Еще часть хочу дать мальчику из Ивано-Франковска Данилке Винтониву, который болеет мышечной дистрофией Дюшенна. Может, себе что-то куплю, какую-то игру PlayStation. FIFA 27 как раз вышла», — поделился Сердинский.