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«Мне здесь 18, прикинь»: Лера Мандзюк ошеломила снимками с разницей в 10 лет

Юмористка показала, как изменилась ее внешность

Автор: Коваленко Наталья
«Мне здесь 18, прикинь»: Лера Мандзюк ошеломила снимками с разницей в 10 лет
«Мне здесь 18, прикинь»: Лера Мандзюк ошеломила снимками с разницей в 10 лет instagram.com/mandziuk_valeria

Украинская стендап-комикесса Лера Мандзюк показала поклонникам, как изменилась ее внешность за последнее десятилетие. В инстаграм-сториз звезда юмора поделилась архивным кадром из юности и свежим снимком для сравнения.

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На старом кадре Мандзюк позировала в Мукачево на фоне цветущей сакуры. Тогда девушка носила волосы, не пользовалась косметикой и весила больше.

«Мне тут 18, прикинь», — шокировала фанов Лера.

Как изменилась за 10 лет Лера Мандзюк instagram.com/mandziuk_valeria
Как изменилась за 10 лет Лера Мандзюк instagram.com/mandziuk_valeria

Позже юмористка выложила коллаж, сравнив свой внешний вид в 18 и 28 лет. На первом кадре она позирует в голубой блузке и с волнистыми волосами, а на втором предстает в стильном платье с открытыми плечами, выразительным макияжем и элегантной прической.

Как изменилась за 10 лет Лера Мандзюк instagram.com/mandziuk_valeria
Как изменилась за 10 лет Лера Мандзюк instagram.com/mandziuk_valeria

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Теги:
шоу-бизнес, звезды в молодости

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