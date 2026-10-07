«Мне здесь 18, прикинь»: Лера Мандзюк ошеломила снимками с разницей в 10 лет
Юмористка показала, как изменилась ее внешность
«Мне здесь 18, прикинь»: Лера Мандзюк ошеломила снимками с разницей в 10 лет instagram.com/mandziuk_valeria
Украинская стендап-комикесса Лера Мандзюк показала поклонникам, как изменилась ее внешность за последнее десятилетие. В инстаграм-сториз звезда юмора поделилась архивным кадром из юности и свежим снимком для сравнения.
Читай также: «Обещаю любить еще сильнее»: Бронюк обратился к жене в ее день рожденияНа старом кадре Мандзюк позировала в Мукачево на фоне цветущей сакуры. Тогда девушка носила волосы, не пользовалась косметикой и весила больше.
«Мне тут 18, прикинь», — шокировала фанов Лера.
Как изменилась за 10 лет Лера Мандзюк instagram.com/mandziuk_valeria
Позже юмористка выложила коллаж, сравнив свой внешний вид в 18 и 28 лет. На первом кадре она позирует в голубой блузке и с волнистыми волосами, а на втором предстает в стильном платье с открытыми плечами, выразительным макияжем и элегантной прической.
Как изменилась за 10 лет Лера Мандзюк instagram.com/mandziuk_valeria