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Цибульская назвала свои основные источники дохода во время войны

Что приносит певице заработок

Автор: Коваленко Наталья
Цибульская назвала свои основные источники дохода во время войны
Цибульская назвала свои основные источники дохода во время войны facebook.com/Cybulskaya

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская во время допремьерного показа фильма «Крашанка 2.0» в Киеве пообщалась с журналистами издания oboz.ua и раскрыла, что именно сейчас приносит ей наибольший доход.

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По словам исполнительницы, сольные концерты сейчас не являются ее главным источником заработка. Оля призналась, что благотворительные и сольные выступления для нее скорее как хобби, тогда как финансовую стабильность обеспечивают другие направления работы.

«Это точно не основной мой заработок. Основными источниками дохода до сих пор остаются корпоративы, монетизация музыки и, конечно, рекламные интеграции. Это самые большие заработки, а концерты — это скорее для души», — поделилась певица.

На вопрос о количестве частных мероприятий в месяц артистка отреагировала с юмором, призвав не считать ее деньги.

«Давайте не будем считать мои деньги! Немного болит, потому что, конечно, хочется больше. Хочется позволять себе какие-то вещи, которые постоянно откладываешь из-за войны. Машину обновить, что-то приобрести для себя… Планов много», — добавила Цибульская.

Оля Цибульская facebook.com/Cybulskaya
Оля Цибульская facebook.com/Cybulskaya

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Теги:
заработок, шоу-бизнес, Оля Цибульская, Доходы

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