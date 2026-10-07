Дуглас признался, как спас брак с Зета-Джонс после временного разрыва

Пара рассталась в 2013 году, но позже возобновила отношения

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Майкл Дуглас откровенно рассказал о личной жизни на презентации своих мемуаров One Helluva Ride. Как пишет EW, 82-летний обладатель «Оскара» впервые за долгое время вспомнил о кризисе в отношениях со своей 57-летней женой, актрисой Кэтрин Зета-Джонс, когда пара решила пожить отдельно.

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Несмотря на сложный период, актер никогда не терял надежды на примирение. Дуглас вспомнил, что в 2013 году на их семью свалилось сразу несколько испытаний, из-за чего они с Кэтрин решили разъехаться, чтобы понять, стоит ли продолжать общий путь.

«Это было взаимное решение… Знаете, у нас были свои проблемы, но я искренне ее люблю. Брак — это большой труд. Мы до сих пор очень любили друг друга, но должны были убедиться, что брак — это правильное решение для каждого из нас. Это было невероятно тяжело», — поделился актер.

Во время временного разрыва Майкл переехал в жилье неподалеку. Они продолжали видеться из-за общих детей — сына Дилана (сейчас ему 26 лет) и дочери Кэрис (23 года). Именно во время школьных мероприятий и встреч с детьми супруги поняли, насколько скучают друг по другу, что и помогло восстановить отношения.

Сейчас звездная пара убеждена, что кризис лишь укрепил их союз. В прошлом году они отпраздновали 25-ю годовщину свадьбы.

«Сегодня наш брак крепче, чем когда-либо. Мы до сих пор любим проводить время вместе: можем сыграть 18 лунок в гольф, погулять по пляжу или просто весь день сидеть на диване и разговаривать. После скольких лет Кэтрин Зета-Джонс до сих пор остается для меня невероятным партнером», — признался Майкл в мемуарах.

Актер также добавил, что его жена еще не успела прочитать новую книгу его воспоминаний.