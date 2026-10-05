Винник назвал условие для возвращения в Украину и рассказал о своем статусе в Германии

Певец объяснил, почему не едет на родину

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец Олег Винник, проживающий после начала полномасштабного вторжения в Германии, сделал новое заявление о своем возвращении на родину. В интервью блогеру Наталии Велесевич артист объяснил, почему не готов приехать в Украину даже для того, чтобы посетить могилы родителей, и назвал единственное условие своего возможного возвращения.

По словам Винника, главной причиной его отказа от поездок являются опасения, что после пересечения границы он потеряет возможность выехать обратно в Германию.

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«Я бы хотел прожить в своей мирной, счастливой стране. Но этого нет. Это больно. И даже если бы я сейчас уехал, чтобы навестить своих родителей на кладбище, я этого не сделаю, потому что проживаю здесь. Я прописан в украинском посольстве, постоянное жительство мое здесь. И чтобы ты сейчас приехал к себе на родину, и не мог права уехать, это как?», — высказался певец.

Исполнитель подчеркнул, что его возвращение возможно только после полного завершения боевых действий и наступления мира.

«Для начала должен наступить мир. И здесь я говорю не о себе, я хочу видеть счастливых людей в своей стране. Я свободный человек, могу выйти ночью на улицу, я не переживаю за свою семью, мы живем в безопасности. Мы живем в цивилизованном законном раю. Это не сладкая жизнь, мы, конечно, должны пахать. Но тем не менее, я имею право делать то, что я хочу», — заявил Винник.

Певец также раскрыл детали своего юридического статуса за границей. Он утверждает, что живет в Германии уже 26 лет, является резидентом этой страны с 2005 года и находится на постоянном консульском учете в украинском посольстве. Более того, по словам Винника, у него отсутствует внутренний украинский паспорт.

«У меня нет паспорта внутреннего уже с 2000 года, я его еще тогда сдал», — отметил артист.

Помимо этого, исполнитель в очередной раз подчеркнул, что не собирается отказываться от исполнения своих русскоязычных хитов на концертах за рубежом, а также заявил, что получает много угроз, что дополнительно удерживает его от поездок в Украину.