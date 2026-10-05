АфишаАфиша
Русский Українська

Винник назвал условие для возвращения в Украину и рассказал о своем статусе в Германии

Певец объяснил, почему не едет на родину

Автор: Коваленко Наталья
Винник назвал условие для возвращения в Украину и рассказал о своем статусе в Германии
Винник назвал условие для возвращения в Украину и рассказал о своем статусе в Германии instagram.com/olegg.vynnyk.original

Украинский певец Олег Винник, проживающий после начала полномасштабного вторжения в Германии, сделал новое заявление о своем возвращении на родину. В интервью блогеру Наталии Велесевич артист объяснил, почему не готов приехать в Украину даже для того, чтобы посетить могилы родителей, и назвал единственное условие своего возможного возвращения.

По словам Винника, главной причиной его отказа от поездок являются опасения, что после пересечения границы он потеряет возможность выехать обратно в Германию.

Читай также: Певица SKYLERR выходит замуж: видео с помолвки

«Я бы хотел прожить в своей мирной, счастливой стране. Но этого нет. Это больно. И даже если бы я сейчас уехал, чтобы навестить своих родителей на кладбище, я этого не сделаю, потому что проживаю здесь. Я прописан в украинском посольстве, постоянное жительство мое здесь. И чтобы ты сейчас приехал к себе на родину, и не мог права уехать, это как?», — высказался певец.

Исполнитель подчеркнул, что его возвращение возможно только после полного завершения боевых действий и наступления мира.

«Для начала должен наступить мир. И здесь я говорю не о себе, я хочу видеть счастливых людей в своей стране. Я свободный человек, могу выйти ночью на улицу, я не переживаю за свою семью, мы живем в безопасности. Мы живем в цивилизованном законном раю. Это не сладкая жизнь, мы, конечно, должны пахать. Но тем не менее, я имею право делать то, что я хочу», — заявил Винник.

Певец также раскрыл детали своего юридического статуса за границей. Он утверждает, что живет в Германии уже 26 лет, является резидентом этой страны с 2005 года и находится на постоянном консульском учете в украинском посольстве. Более того, по словам Винника, у него отсутствует внутренний украинский паспорт.

«У меня нет паспорта внутреннего уже с 2000 года, я его еще тогда сдал», — отметил артист.

Помимо этого, исполнитель в очередной раз подчеркнул, что не собирается отказываться от исполнения своих русскоязычных хитов на концертах за рубежом, а также заявил, что получает много угроз, что дополнительно удерживает его от поездок в Украину.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Олег Винник, шоу-бизнес

Статьи по теме

Экс-муж Бужинской впервые отреагировал на ее признание о принудительном аборте в 19 лет
Экс-муж Бужинской впервые отреагировал на ее признание о принудительном аборте в 19 лет
Умерла исполнительница рок-хита Make You a Believer Сасс Джордан
Умерла исполнительница рок-хита Make You a Believer Сасс Джордан
Певица SKYLERR выходит замуж: видео с помолвки
Певица SKYLERR выходит замуж: видео с помолвки
Беременная Тышкевич вместе с мужем переехали из Киева: какой город избрали
Беременная Тышкевич вместе с мужем переехали из Киева: какой город избрали
Внучка Ротару показалась в Париже в образе за полтора миллиона
Внучка Ротару показалась в Париже в образе за полтора миллиона
Перед смертью Панеттьери пропало ее кольцо от Кличко за полмиллиона долларов
Перед смертью Панеттьери пропало ее кольцо от Кличко за полмиллиона долларов

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK