Экс-муж Бужинской впервые отреагировал на ее признание о принудительном аборте в 19 лет

Юрий Квеленков рассказал об отношениях со своей бывшей подопечной

Автор: Коваленко Наталья

Первый муж и бывший продюсер певицы Екатерины Бужинской Юрий Квеленков публично прокомментировал ее громкое заявление о принудительном аборте. Ранее в одном из интервью звезда сцены рассказала, что избавилась от ребенка в 19-летнем возрасте, потому что любимый убедил ее, что материнство помешает карьере.

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Своей версией событий продюсер поделился в интервью изданию Oboz.ua . Юрий не стал отрицать, что действительно не хотел пополнения в семье, однако делиться другими подробностями отказался, опасаясь новой волны обвинений со стороны бывшей избранницы.

«Ну, я не хотел (детей — ред.). Потому что у меня уже был ребенок, которого я любил. И я знаю, что после выхода этого материала от Бужинской снова получу кучу каких-то гадостей и выдумок. Поэтому не хочу это все поднимать», — заявил Квеленков.

Юрий добавил, что сейчас вообще не общается с Екатериной и даже старается избегать ее во время совместных мероприятий.

«Боже упаси! Когда вижу ее где-то на концертах, стараюсь пройти другим коридором. Поэтому лучше не будем затрагивать эту тему. Я не хочу ее раздражать, чтобы она потом не раздражала меня. У нее неплохой пиар-директор, он потом все это раздувает, я игнорирую, но люди ведь читают этот негатив и думают: "Боже, какой негодяй, какой злодей. Бил, жестко контролировал, обманывал ради денег". Я сейчас отлично себя чувствую, отлично, понимаете? У меня есть любимая семья, любимая работа. И я не хочу это портить», — подытожил продюсер.

Брак Бужинской и Квеленкова длился около восьми лет. По словам самой певицы, этот период сопровождался абьюзом, жестким контролем, изменам и финансовыми манипуляциями.