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Екатерина и Владимир Остапчуки отпраздновали 4-ю годовщину отношений и показали архивные кадры

Жена ведущего запостила редкие видео

Автор: Коваленко Наталья
Екатерина и Владимир Остапчуки отпраздновали 4-ю годовщину отношений и показали архивные кадры
Екатерина и Владимир Остапчуки отпраздновали 4-ю годовщину отношений и показали архивные кадры instagram.com/ostapchukkaterynaa

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук и его третья жена, блогер Екатерина Полтавская, отпраздновали 4-ю годовщину своих отношений. В честь этого события Екатерина выложила в инстаграме серию ранее неопубликованных видео и фото из их совместной жизни.

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В частности, девушка поделилась роликом, где Владимир в Париже исполняет для нее песню I'm Yours, романтическими кадрами с отдыха под пальмами, кадрами с поцелуями, а также забавными бытовыми моментами — например, как муж заботливо чистит ей брюки, не подозревая, что его снимают.

«4 years together. Пятый год. Ужас», — поделилась с юмором блогер.

В комментариях под публикацией Владимир Остапчук трогательно отреагировал на поздравление избранницы. «Люблю. Much more to come», — написал шоумен.

Сейчас Остапчуки воспитывают 2-летнего сына Тимофея и ожидают рождения еще одного мальчика.

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Теги:
годовщина, Владимир Остапчук, шоу-бизнес, Екатерина Полтавская

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