Как избавиться от вшей в домашних условиях: народные средства
Узнайте, как быстро и грамотно вылечить педикулез у ребенка и взрослого.
Головные вши – это крошечные насекомые, паразитирующие на коже головы. Это распространенная проблема среди детей в школе: эти паразиты быстро передаются от одного ребенка к другому. Результат, зуд и раздражение кожи головы. Также вы также должны знать, что вши не являются синонимом плохой гигиены или нечистоплотности.
Каковы симптомы головных вшей?
Читай также: Как вытащить клеща и что делать, чтобы защититься от опасных насекомыхКак правило, симптомы головных вшей включают непрекращающийся зуд. Кроме того, симптомы различаются в зависимости от пораженной области тела. Вот различные симптомы головных вшей:
- Зуд волосистой части головы.
- Проблемы со сном: вши более активны ночью, вдали от света.
- При расчесывании на коже головы появляются язвы.
Почему вшей трудно вывести?
Читай также: Укусы комаров: как защититься и что делать если вас укусил комарГоловные вши чрезвычайно распространены. Эти маленькие звери поражают как детей, так и взрослых. Единственный способ заразиться вшами – контактировать с зараженным человеком.
Жизненный цикл этих организмов начинается с того, что самка откладывает яйца, называемые гнидами. Они крошечные и меньше булавочной головки и прилипают к основанию волос. И именно поэтому избавиться от них так сложно! Поэтому избавиться от вшей – непростая задача. Вылупившаяся гнида выпускает нимфу, которая через 12–15 дней превращается во взрослую вошь.
Читай также: Как устранить зуд после укуса комара: лайфхакиИх также очень трудно обнаружить и идентифицировать. Эти маленькие насекомые быстро прячутся от света и быстро ползают. Поэтому подтвердить диагноз головных педикулеза непросто.
У вшей также может развиться резистентность. Если после первой обработки эти вредители не исчезают, значит, они устойчивы. Поэтому мы советуем вам сменить лечение.
Как бороться с вшами с помощью пищевой соды: рецепт
Читай также: Какие растения отгоняют от дома пауков, муравьев и комаровПищевая сода, также называемая бикарбонатом натрия, является эффективным средством для борьбы с нашествием вшей. Еще один удивительный эффект знаменитого бикарбоната! Его зернистая текстура помогает улавливать вшей и гнид, а также помогает успокоить зуд, и позывы почесать кожу головы.
Предупреждение: для уничтожения вшей рекомендуется использовать пищевую соду. Технический бикарбонат не подходит для ухода за телом. Чтобы применить пищевую соду и избавиться от вшей, следуйте нашему руководству:
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 2 чайные ложки кондиционера для волос
- 2 чайные ложки оливкового масла
Читай также: Как избавиться от тли: проверенные способы
Читай также: Как избавиться от тли: проверенные способыШаги:
- Шаг 1: Посыпьте кожу головы пищевой содой;
- Шаг 2: Добавьте оливковое масло, затем тщательно протрите кожу головы;
- Шаг 3: Оставьте на ночь под шапочкой для душа;
- Шаг 4: На следующий день смешайте пищевую соду с кондиционером и нанесите на волосы;
- Шаг 5: С помощью щипцов тщательно расчешите каждую прядь волос.
Читай также: Как отпугнуть пищевую моль с кухни: эффективные способыПовторяйте процедуру не реже одного раза в неделю, чтобы избавиться от педикулеза навсегда.
Пищевая сода успокаивает зуд, а кондиционер для волос душит вшей. Выигрышная комбинация для избавления кожи головы от паразитов.
Как вывести вшей естественным путем?
Читай также: Что делать если укусила пчела или шершень: советыЯблочный уксус — отличное средство от вшей. Он устраняет вшей естественно и безопасно. Чтобы его применить, ничего особо сложного! Процесс прост! Вот наше руководство пользователя:
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки яблочного уксуса.
- Полстакана воды.
Читай также: Как избавиться от перхоти: простые, но эффективные народные рецепты
Читай также: Как избавиться от перхоти: простые, но эффективные народные рецептыШаги:
- Шаг 1: Смешайте яблочный уксус с водой.
- Шаг 2: С помощью ватного тампона нанесите смесь на волосы.
- Шаг 3: Дайте постоять не менее 30 минут.
- Шаг 4: Тщательно расчешите волосы расческой с частыми зубьями.
Внимание! Это решение, вероятно, ужалит кожу головы.
Убивает ли белый уксус вшей?
Читай также: Лунный календарь окрашивания волос на июль 2023 годаЧтобы ответить на ваш вопрос, белый уксус помогает бороться с головными вшами, уничтожая гниды, но не убивает взрослых вшей. Кислотный состав уксуса разрушает клейкий клей, который прикрепляет гниды к основанию волос. Для применения смешайте 50 мл белого уксуса с 50 мл воды и используйте раствор для ополаскивания волос.
Какое лучшее фармацевтическое средство для уничтожения вшей?
Читай также: Быстро и бюджетно: как сделать ламинирование волос в домашних условияхЧтобы победить вшей и действовать быстро, удушающие средства, доступные в аптеках, являются огромными. Эти продукты эффективны только при одном применении. Уничтожить вшей могут и другие вещества, такие как: оксифтирин, изопропилмиристат, парафиновое масло, кокосовое масло. Эти продукты оцениваются хуже, чем диметикон.
Эффективны ли эфирные масла против вшей и гнид?
Читай также: Как отрастить волосы: 7 простых советов, которые точно помогутЭти масла обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Можно использовать шампуни, богатые эфирными маслами, хотя ААП «Американская академия педиатрии» не рекомендует использовать эфирные масла для лечения вшей, поскольку они могут быть источником сенсибилизации при контакте.
Эфирное масло чайного дерева
Читай также: Массаж кожи головы: как избавиться от головной боли и улучшить рост волосБлагодаря своему составу из молекул спиртов и монотерпеновых карбидов эфирное масло чайного дерева хорошо зарекомендовало себя в устранении вшей и гнид. Чтобы использовать его, просто выполните следующие действия:
- Шаг 1: Приготовьте смесь из 1 чайной ложки масла чайного дерева и 3 столовых ложек оливкового масла (базовое масло).
- Шаг 2: Нанесите на зараженные волосы.
- Шаг 3: Оставьте на 30-40 минут.
Эфирное масло лаванды
Читай также: Не повторяйте их: ТОП-5 самых популярных ошибок во время мытья волосЭфирное масло лаванды — еще одно безопасное и эффективное масло для уничтожения головных вшей благодаря содержанию в нем линалоола. Но это не избавляет от гнид. Вот процесс, которому нужно следовать:
- Шаг 1: Смешайте две капли масла с 10 миллилитрами воды.
- Шаг 2: Нанесите в качестве ополаскивателя для волос.
Применяйте процесс один раз в неделю в течение 3 недель.
Эфирное масло нима
Читай также: Как избавиться от постельных клопов — проверенные лайфхакиПодобно маслу чайного дерева, масло нима может помочь вам избавиться от вшей и гнид. Он содержит компоненты, которые нарушают жизненный цикл вшей, что делает его естественным средством от насекомых! Чтобы использовать его, вот наше пошаговое руководство:
- Шаг 1: Добавьте 10 капель эфирного масла в каплю шампуня.
- Шаг 2: Нанесите на волосы и оставьте на 20 минут.
- Шаг 3: Расчешите и промойте волосы.
Густые волосы: как избавиться от вшей
Читай также: Почему появляются седые волосы: советы, как от них избавитьсяДля густых и вьющихся волос устранение вшей затруднено. Рекомендуется влажная обработка для смягчения волос! Добавьте продукт на масляной основе, чтобы защитить волосы от ломкости. Затем разделите волосы на очень маленькие пряди, чтобы применить лечение. Процесс утомительный, но необходимый для уничтожения гнид и ограничения заражения.