Как отрастить волосы: 7 простых советов, которые точно помогут

Никаких дорогостоящих процедур

Автор: Мельник Анна

Кто не мечтает о роскошных длинных локонах, здоровых и густых? Хорошо, если природа одарила вас такой роскошью с рождения, но что делать тем, кто не доволен своими волосами? Делимся простыми рекомендациями, чтобы ваши волосы росли быстрее, были ухоженными и красивыми.

1. Не заворачивайте волосы в полотенце

Влажные волосы очень уязвимы, поэтому их легко повредить. Не стоит тереть и выжимать их. Просто мягкими движениями промокните волосы полотенцем. Специалисты советуют подобрать мягкое полотенце, с коротким ворсом, а также — не заворачивать голову в тугой тюрбан.

2. Расчёсывайте волосы аккуратно

Начинать расчесывать волосы нужно не с корней, а с концов, постепенно двигаясь наверх. Кстати, мокрые волосы лучше не тревожить. Подождите, пока они высохнут. Если вы спешите, то воспользуйтесь специальными спреями, которые облегчат расчесывание и дополнительно увлажнят локоны.

Расчёсывайте волосы аккуратно pinterest

3. Делайте регулярный массаж кожи головы

Массаж кожи головы — лучший способ ускорить рост прядей, ведь он обеспечивает полноценный приток крови и способствует хорошему питанию фолликул. Делать такой массаж нужно очень аккуратно — легкими движениями поглаживайте, подергивайте и растирайте как сами пряди, так и кожу. На его выполнение вам понадобится не более 10 минут в день.

4. Правильный уход

Чтобы отрастить волосы в домашних условиях, им, прежде всего, необходим правильный и качественный уход, так называемый ритуал красоты: сначала шампунь (этап очищения), затем бальзам (этап увлажнения), маска (питание) – для глубокого питания волос, и несмываемый крем (уход) – для кончиков и придания волосам гладкости и блеска.

5. Обязательно включите в свой рацион белок

Если вы хотите поскорее отрастить роскошные волосы, не следует забывать и о внутренней подпитке для них. Добавьте в свой рацион мясо птицы, творог, морепродукты, красное постное мясо. Именно белок – основа не только мышечной массы, но и важный "участник" в создании сильных и здоровых волос.

Обязательно включите в свой рацион белок pinterest

6. Легендарная домашняя маска

Самая популярная маска домашнего приготовления для роста волос — горчичная. Вам понадобятся 2 столовые ложки горчицы, чайная ложка меда, 1 желток, 2-3 столовые ложки оливкового масла и немного горячей воды. Смешайте все ингредиенты в однородную массу. Нанесите маску только на кожу головы, сверху наденьте шапочку для душа и утеплите полотенцем. Держите 15-30 минут, смойте и оставьте сушить без фена. Естественно, процедура работает при регулярном использовании.

7. Стрижка

Обрезайте кончики волос не реже, чем каждые 3 месяца, чтобы они оставались здоровыми. Предварительно сверьтесь с лунным календарем и модными тенденциями в стрижках.

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