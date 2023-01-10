АфишаАфиша
Русский Українська

Стоит повторить: модный дизайн ногтей Дуа Липы

Черно-белый маникюр с градиентом - хит сезона.

Автор: Мельник Анна
Стоит повторить: модный дизайн ногтей Дуа Липы
Дуа Липа
instagram dualipa

Читай также: Как отрастить волосы: 7 простых советов, которые точно помогут

Известная британская певица Дуа Липа владеет не только безупречным вкусом в одежде, но ещё и пристально следит за бьюти-трендами. Так, артистка подкинула идею для дизайна ногтей, которую хочется скорее повторить. На своей странице в instagram 27-летняя красотка показала, какой нейл-арт сейчас на пике популярности. Им оказался черно-белый маникюр с градиентом.

Дуа Липа
Дуа Липа
instagram dualipa

Напомним, что градиент — это эффект омбре, плавный переход одного цвета в другой. В маникюре его используют, чтобы объединить два цвета или даже больше. При этом можно обойтись без резких линий и графичных блоков. Подобный вариант отлично подойдет для тех, кому сложно определиться с каким-либо одним цветом лака для ногтей.

Ранее Эльза Хоск показала самую модную сумку сезона.

Читайте нас в Google.News
Теги:
маникюр, тренды, Дуа Липа

Статьи по теме

Дженнифер Лопес показала самый модный цвет маникюра на зиму 2023
Дженнифер Лопес показала самый модный цвет маникюра на зиму 2023
Какие сумки будут в моде весной 2023: ТОП-5 главных трендов
Какие сумки будут в моде весной 2023: ТОП-5 главных трендов
Клопотенко обьяснил, почему красит ногти: Мне не начали нравиться мужчины
Клопотенко обьяснил, почему красит ногти: Мне не начали нравиться мужчины
Андре Тан назвал ТОП-5 модных вещей 2023 года
Андре Тан назвал ТОП-5 модных вещей 2023 года
Самый модный свитер зимы 2023: показывает Алессандра Амбросио
Самый модный свитер зимы 2023: показывает Алессандра Амбросио
Крещенский сочельник 18 января - традиции и что нельзя делать
Крещенский сочельник 18 января - традиции и что нельзя делать

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK