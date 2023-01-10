Стоит повторить: модный дизайн ногтей Дуа Липы

Черно-белый маникюр с градиентом - хит сезона.

Автор: Мельник Анна

Читай также: Как отрастить волосы: 7 простых советов, которые точно помогут

Известная британская певица Дуа Липа владеет не только безупречным вкусом в одежде, но ещё и пристально следит за бьюти-трендами. Так, артистка подкинула идею для дизайна ногтей, которую хочется скорее повторить. На своей странице в instagram 27-летняя красотка показала, какой нейл-арт сейчас на пике популярности. Им оказался черно-белый маникюр с градиентом.

Дуа Липа instagram dualipa

Напомним, что градиент — это эффект омбре, плавный переход одного цвета в другой. В маникюре его используют, чтобы объединить два цвета или даже больше. При этом можно обойтись без резких линий и графичных блоков. Подобный вариант отлично подойдет для тех, кому сложно определиться с каким-либо одним цветом лака для ногтей.

Ранее Эльза Хоск показала самую модную сумку сезона.