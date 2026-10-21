АфишаАфиша
Русский Українська

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 года

Луна подскажет, когда лучше делать маникюр в ноябре.

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 года
Фото: magnific.com

Хотите безупречные ногти и стойкое покрытие до самого декабря? Планируйте визит к мастеру по лунному календарю на ноябрь 2026 года.

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 года

  • Топовые дни для дизайна и наращивания: 12–13 и 15–21 ноября. Гель-лак зафиксируется прочно, а ногти останутся крепкими.
  • Лучшее время для классического ухода и нюда: 3, 5–7, 10, 11, 22 и 23 ноября. Идеально для коррекции, спа-процедур и поддержания аккуратного вида.
  • Нейтральный период: 1, 2, 8, 25, 26 и 30 ноября. Подходит для домашней подпилки и увлажнения кутикулы маслом.
  • Дни сомнительного результата: 4, 14, 24 и 27–29 ноября. Покрытие может дать сколы и отслойки.
  • Главный стоп-день: 9 ноября (Новолуние). Любой обрезной маникюр и агрессивные процедуры под запретом из-за риска травм и ослабления пластины.
Читайте нас в Google.News
Теги:
маникюр, лунный календарь, красота

Статьи по теме

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 года
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года
Почему пилинг — лучшая осенняя процедура для кожи?
Почему пилинг — лучшая осенняя процедура для кожи?
Взгляд на миллион: как наносить тушь, чтобы она не осыпалась и держалась весь день
Взгляд на миллион: как наносить тушь, чтобы она не осыпалась и держалась весь день
Рожденные, чтобы исцелять: 5 знаков зодиака с мощной ангельской энергией в 2026 году
Рожденные, чтобы исцелять: 5 знаков зодиака с мощной ангельской энергией в 2026 году
Никитин поведал о трудностях в работе с Данилко
Никитин поведал о трудностях в работе с Данилко

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK