Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 года
Луна подскажет, когда лучше делать маникюр в ноябре.
Фото: magnific.com
Хотите безупречные ногти и стойкое покрытие до самого декабря? Планируйте визит к мастеру по лунному календарю на ноябрь 2026 года.
Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 года
- Топовые дни для дизайна и наращивания: 12–13 и 15–21 ноября. Гель-лак зафиксируется прочно, а ногти останутся крепкими.
- Лучшее время для классического ухода и нюда: 3, 5–7, 10, 11, 22 и 23 ноября. Идеально для коррекции, спа-процедур и поддержания аккуратного вида.
- Нейтральный период: 1, 2, 8, 25, 26 и 30 ноября. Подходит для домашней подпилки и увлажнения кутикулы маслом.
- Дни сомнительного результата: 4, 14, 24 и 27–29 ноября. Покрытие может дать сколы и отслойки.
- Главный стоп-день: 9 ноября (Новолуние). Любой обрезной маникюр и агрессивные процедуры под запретом из-за риска травм и ослабления пластины.