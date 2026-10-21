Луна подскажет, когда лучше делать маникюр в ноябре.

Автор: Мельник Анна

Хотите безупречные ногти и стойкое покрытие до самого декабря? Планируйте визит к мастеру по лунному календарю на ноябрь 2026 года.

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 года