Самая желанная сумка сезона: показывает Эльза Хоск

Аксессуар, на который стоит обратить внимание

Автор: Мельник Анна

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Популярная шведская супермодель Эльза Хоск практически каждый день делится в своем микроблоге невероятными образами, модными находками и стильными приемами. На этот раз 34-летняя звезда опубликовала несколько снимков с отпуска, на которых предстала с самой желанной сумкой этого сезона. Такая модель обязательно привлечет к себе множество восхищенных взглядов.

Эльза позировала на берегу океана на фоне ослепительно красивого заката в роскошном образе. Длинное ассиметричное платье с пайетками в черном цвете знаменитость дополнила меховым жилетом — слегка необычный прием стилизации, но на заметку взять стоит. А главной "звездой" образа стала сумка-багет нежного лазурного цвета из лимитированной совместной коллекции TiffanyXFendi. Модель представлена в глянцевом и матовом исполнении, а также в размере мини и макси.

Сумка-багет TiffanyXFendi, фото: fendi.com

Ранее старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками.