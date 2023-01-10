АфишаАфиша
Русский Українська

Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками

19-летняя Маша Кравец нанесла сразу три изображения на тело

Автор: Коваленко Наталья
Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками
Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками Фото: instagram.com/maarriill

Старшая дочь актрисы «Студии Квартал 95» Елены Кравец, 19-летняя Мария Кравец поделилась с подписчиками снимками своих новых татуировок.

Читай также: Эмили Ратаковски «променяла» Пита Дэвидсона на другого комика

Перед возвращением из Варшавы в Киев блогерша и модель решила нанести сразу три изображения в стиле минимализм. Теперь на ее руке можно увидеть смайлик, сердечко и звезду.

«Возвращаюсь в Киев с красотой», — написала Кравец-младшая в Инстаграм-сторис.

Дочь Елены Кравец сделала татуировки Фото: instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец сделала татуировки Фото: instagram.com/maarriill

Известно, что на теле Марии есть еще как минимум три татуировки — рисунок бабочки, надпись «Танцюй» и изображение герба Украины.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Елена Кравец, Татуировки звезд, дети звезд

Статьи по теме

Красавица в маму: как выглядит дочь Робин Райт и Шона Пенна
Красавица в маму: как выглядит дочь Робин Райт и Шона Пенна
Дочь больного афазией Брюса Уиллиса показала редкие фото с ним
Дочь больного афазией Брюса Уиллиса показала редкие фото с ним
Нова пассия бывшего Лорак посетила с дочерью певицы парижский Диснейленд
Нова пассия бывшего Лорак посетила с дочерью певицы парижский Диснейленд
Лилия Ребрик показала, как подросли ее дочки от Андрея Дикого
Лилия Ребрик показала, как подросли ее дочки от Андрея Дикого
Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями
Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия впервые показала лицо старшего сына
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия впервые показала лицо старшего сына

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK