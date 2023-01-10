Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками

19-летняя Маша Кравец нанесла сразу три изображения на тело

Автор: Коваленко Наталья

Старшая дочь актрисы «Студии Квартал 95» Елены Кравец, 19-летняя Мария Кравец поделилась с подписчиками снимками своих новых татуировок.

Читай также: Эмили Ратаковски «променяла» Пита Дэвидсона на другого комика

Перед возвращением из Варшавы в Киев блогерша и модель решила нанести сразу три изображения в стиле минимализм. Теперь на ее руке можно увидеть смайлик, сердечко и звезду.

«Возвращаюсь в Киев с красотой», — написала Кравец-младшая в Инстаграм-сторис.

Дочь Елены Кравец сделала татуировки Фото: instagram.com/maarriill

Известно, что на теле Марии есть еще как минимум три татуировки — рисунок бабочки, надпись «Танцюй» и изображение герба Украины.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.