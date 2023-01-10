Как звездная пара объявила о будущем пополнении

Автор: Коваленко Наталья

Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями

Американские актеры Иэн Сомерхолдер и Никки Рид ждут второго ребенка. Радостную новость 44-летний исполнитель роли Дэймона Сальваторе в «Дневниках вампира» и его 34-летняя жена, сыгравшая Розали Хейл в «Сумерках», сообщили в Instagram.

Иэн н и Никки поделились одной и той же фотографией, на которой Рид держит на руках пятилетнюю дочь Бодхи и демонстрирует «беременный» животик.

«Все, чего я когда-либо хотел с тех пор, как был маленьким мальчиком, — это иметь большую семью. Спасибо, Ник, за такой подарок. ВТОРОЙ КРУГ НАЧАЛСЯ!!!!! Спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама и так много работаешь, чтобы мечты сбывались!!! Когда я делал этот снимок, я не мог поверить в то, что видел в тот видоискатель. Нет ничего прекраснее… Все, о чем я прошу, это чтобы в это время все присылали мне и Нику положительные эмоции. Социальное пространство может быть странным, но мы также можем сделать его прекрасным», — написал Иэн.

«2023 празднует жизнь. Годы мечтаний, проявлений и молитв в этот самый момент. Так много любви. Какой подарок. Как вы все знаете, у меня очень строгие границы с социальными сетями, особенно когда речь идет о детях и о том, что я хочу показать миру. Большое спасибо за то, что почтили это, и за то, что посылаете позитив, доброту и ЛЮБОВЬ. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не поделиться», — отметила в публикации Никки.

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