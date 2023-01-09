Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия впервые показала лицо старшего сына

Звездная мама Вера Кекелия показала новое фото с первенцем

Автор: Коваленко Наталья

Участница вокального шоу «Голос країни» и юмористического проекта «Женский квартал» Вера Кекелия поделилась трогательными кадрами со старшим сыном от Романа Дуды.

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На странице певицы в Инстаграм впервые появились фото, на которых можно рассмотреть лицо двухлетнего Ивана. В описании к милым семейным снимкам Вера отметила фотографа — свою коллегу по «Кварталу» Марту Адамчук.

Вера Кекелия со старшим сыном Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия со старшим сыном Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, что во время полномасштабной войны Кекелия родила второго сына. Мальчик появился на свет в августе 2022 года.

Ранее мы писали, что Алина Шаманская объявила о разводе со звездой «Квартала» Русланом Ханумаком.