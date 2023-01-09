АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия впервые показала лицо старшего сына

Звездная мама Вера Кекелия показала новое фото с первенцем

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия впервые показала лицо старшего сына
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия впервые показала лицо старшего сына Фото: instagram.com/kekeliavera

Участница вокального шоу «Голос країни» и юмористического проекта «Женский квартал» Вера Кекелия поделилась трогательными кадрами со старшим сыном от Романа Дуды.

Читай также: Фаны Шакиры нашли доказательство того, что Жерар Пике изменял ей задолго до разрыва

На странице певицы в Инстаграм впервые появились фото, на которых можно рассмотреть лицо двухлетнего Ивана. В описании к милым семейным снимкам Вера отметила фотографа — свою коллегу по «Кварталу» Марту Адамчук.

Вера Кекелия со старшим сыном Фото: instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия со старшим сыном Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия со старшим сыном Фото: instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия со старшим сыном Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, что во время полномасштабной войны Кекелия родила второго сына. Мальчик появился на свет в августе 2022 года.

Ранее мы писали, что Алина Шаманская объявила о разводе со звездой «Квартала» Русланом Ханумаком.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Женский Квартал, Вера Кекелия, дети звезд

Статьи по теме

Красавица в маму: как выглядит дочь Робин Райт и Шона Пенна
Красавица в маму: как выглядит дочь Робин Райт и Шона Пенна
Дочь больного афазией Брюса Уиллиса показала редкие фото с ним
Дочь больного афазией Брюса Уиллиса показала редкие фото с ним
Нова пассия бывшего Лорак посетила с дочерью певицы парижский Диснейленд
Нова пассия бывшего Лорак посетила с дочерью певицы парижский Диснейленд
Лилия Ребрик показала, как подросли ее дочки от Андрея Дикого
Лилия Ребрик показала, как подросли ее дочки от Андрея Дикого
Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками
Старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками
Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями
Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK