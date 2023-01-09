В Сети обнародовали архивное видео, сделанное в совместном доме футболиста и певицы

Автор: Коваленко Наталья

Фаны Шакиры нашли доказательство того, что Жерар Пике изменял ей задолго до разрыва

Поклонники колумбийской артистки Шакиры заметили новую девушку ее бывшего Жерара Пике, Клару Чиа Марти, в архивном видео 2021 года.

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Запись была снята в доме, который футболист делил с Шакирой, и в то время они якобы были счастливы вместе.

Издание Page Six со ссылкой на источник с окружения Шакиры пишет, что певица «опустошена, узнав, что эта женщина чувствовала себя как дома в особняке, который они делили со своими детьми».

Шакира была в отъезде с сыновьями, когда он брал интервью в Zoom, но в то время они были еще вместе.

«Ей досадно узнать, что этот роман длился гораздо дольше, чем она себе представляла», — добавил инсайдер.

Las imágenes que podrían empañar el presente de Gerard Piqué y Clara Chía. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/eDsdB2XsRz — Espectáculos España (@EsEspectaculos) December 10, 2022

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