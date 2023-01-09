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Фаны Шакиры нашли доказательство того, что Жерар Пике изменял ей задолго до разрыва

В Сети обнародовали архивное видео, сделанное в совместном доме футболиста и певицы

Автор: Коваленко Наталья
Фаны Шакиры нашли доказательство того, что Жерар Пике изменял ей задолго до разрыва
Фаны Шакиры нашли доказательство того, что Жерар Пике изменял ей задолго до разрыва
Getty Images

Поклонники колумбийской артистки Шакиры заметили новую девушку ее бывшего Жерара Пике, Клару Чиа Марти, в архивном видео 2021 года.

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Запись была снята в доме, который футболист делил с Шакирой, и в то время они якобы были счастливы вместе.

Издание Page Six со ссылкой на источник с окружения Шакиры пишет, что певица «опустошена, узнав, что эта женщина чувствовала себя как дома в особняке, который они делили со своими детьми».

Шакира была в отъезде с сыновьями, когда он брал интервью в Zoom, но в то время они были еще вместе.

«Ей досадно узнать, что этот роман длился гораздо дольше, чем она себе представляла», — добавил инсайдер.

Ранее мы писали, что Алина Шаманская объявила о разводе со звездой «Квартала» Русланом Ханумаком.

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Теги:
Шакира, Жерар Пике

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