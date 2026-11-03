Какой церковный праздник 4 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­кандра и Ер­мея пре­сви­тера, а также преподобного Иоанникия Великого.

Автор: Мельник Анна

В среду, 4 ноября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­кандра и Ер­мея пре­сви­тера, и преподобного Иоанникия Великого. Их вспоминают 4 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 ноября. 4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.

Какой церковный праздник 4 ноября

Иоанникий родился в Вифинийской стране, в детстве пас скот и прославился, как смиренный мальчик. Часто оставлял животных на пастбище, а сам в уединенном месте молился Господу. Когда достиг совершеннолетия, отправился на военную службу, где впал в иконоборческую ересь.

Однажды Иоанникий встретил странника, который сказал ему, что тот не должен отрицать Бога. После окончания войны ему предлагали награды, но он отказался и ушел в монастырь. Позже поселился в Олимпийской пустыне, где 3 года прожил в пещере в строгом посте и молитве. Несколько лет путешествовал по другим пустыням и монастырям. Иоанникий лечил больных, освобождал заключенных из темниц, предсказывал будущее. Преподобный отошел к Богу в возрасте 94 лет.

Преподобный Иоанникий. открытые источники

Никандр и Ермей были учениками святого Тита, который был учеником апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили в христиан. Когда об этом узнали правители-язычники, то проповедников схватили. Их уговаривали отречься от Христа, угрожали и пытали, но тщетно. В результате Ермея и Никандра мученически убили.

Мученики Никандр и Ермей. открытые источники

Традиции и обычаи 4 ноября

На Еремин день наши предшественники защищали дома змеиной шкурой или лошадиной подковой, чтобы несчастья обошли стороной. Люди считали, что в этот день нечистая сила особенно активна и может навредить людям.

Если много снега - к хорошему урожаю озимых.

Если туман - к оттепели.

Если утки не улетели - зима будет мягкой.

У солнца белые круги - к снежной буре.

Звезды отдают зеленым цветом - к солнечной погоде.

Если лес почернел - к оттепели.

Если по небу плывут волнистые облака - ждать непогоду.

Что нельзя делать 4 ноября