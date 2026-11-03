АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 4 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­кандра и Ер­мея пре­сви­тера, а также преподобного Иоанникия Великого.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 4 ноября - традиции и что нельзя делать
Никандр и Ермей.
открытые источники

В среду, 4 ноября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­кандра и Ер­мея пре­сви­тера, и преподобного Иоанникия Великого. Их вспоминают 4 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 ноября. 4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.

Какой церковный праздник 4 ноября

Иоанникий родился в Вифинийской стране, в детстве пас скот и прославился, как смиренный мальчик. Часто оставлял животных на пастбище, а сам в уединенном месте молился Господу. Когда достиг совершеннолетия, отправился на военную службу, где впал в иконоборческую ересь. 

Однажды Иоанникий встретил странника, который сказал ему, что тот не должен отрицать Бога. После окончания войны ему предлагали награды, но он отказался и ушел в монастырь. Позже поселился в Олимпийской пустыне, где 3 года прожил в пещере в строгом посте и молитве. Несколько лет путешествовал по другим пустыням и монастырям. Иоанникий лечил больных, освобождал заключенных из темниц, предсказывал будущее. Преподобный отошел к Богу в возрасте 94 лет.

Преподобный Иоанникий.
Преподобный Иоанникий.
открытые источники

Никандр и Ермей были учениками святого Тита, который был учеником апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили в христиан. Когда об этом узнали правители-язычники, то проповедников схватили. Их уговаривали отречься от Христа, угрожали и пытали, но тщетно. В результате Ермея и Никандра мученически убили.

Мученики Никандр и Ермей.
Мученики Никандр и Ермей.
открытые источники

Традиции и обычаи 4 ноября

На Еремин день наши предшественники защищали дома змеиной шкурой или лошадиной подковой, чтобы несчастья обошли стороной. Люди считали, что в этот день нечистая сила особенно активна и может навредить людям.

  • Если много снега - к хорошему урожаю озимых.
  • Если туман - к оттепели.
  • Если утки не улетели - зима будет мягкой.
  • У солнца белые круги - к снежной буре. 
  • Звезды отдают зеленым цветом - к солнечной погоде.
  • Если лес почернел - к оттепели.
  • Если по небу плывут волнистые облака - ждать непогоду.

Что нельзя делать 4 ноября

  • Не стоит играть свадьбу.
  • Не следует ходить по перекрестку.
  • Нельзя ничего выносить из дома.
  • Не нужно без надобности покидать дом.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 3 ноября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 3 ноября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать
Кухар удивила прической, которую носила в 18 лет
Кухар удивила прической, которую носила в 18 лет
Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK