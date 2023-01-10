АфишаАфиша
Русский Українська

Эмили Ратаковски «променяла» Пита Дэвидсона на другого комика

Папарацци заметили модель в компании Эрика Андре

Автор: Коваленко Наталья
Эмили Ратаковски «променяла» Пита Дэвидсона на другого комика
Эмили Ратаковски «променяла» Пита Дэвидсона на другого комика
Getty Images

Американская модель Эмили Ратаковски после развода с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом и короткого романа с бывшим парнем Ким Кардашьян, актером и комиком Питом Дэвидсоном, снова начала встречаться.

Судя по новых снимках папарацци, 31-летняя звезда подиумов была замечена с комиком и актером Эриком Андре после ужине в Нью-Йорке. Пара посетила японский ресторан Сакагура в Мидтауне.

Эрик наиболее известен участиям в комедийных проектах «Шоу Эрика Андре», «Две девицы на мели», «Разочарование» и «Плохая поездка».

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Эмили Ратаковски, Пит Дэвидсон, папарацци, романы звезд

Статьи по теме

Селена Гомес закрутила роман с бывшим парнем дочери Стива Джобса
Селена Гомес закрутила роман с бывшим парнем дочери Стива Джобса
Самый модный купальник 2023: показывает Эмили Ратаковски
Самый модный купальник 2023: показывает Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски появилась на публике с Питом Дэвидсоном
Эмили Ратаковски появилась на публике с Питом Дэвидсоном
Эмили Ратаковски встречается с Питом Дэвидсоном - СМИ
Эмили Ратаковски встречается с Питом Дэвидсоном - СМИ
Крещенский сочельник 18 января - традиции и что нельзя делать
Крещенский сочельник 18 января - традиции и что нельзя делать
Гороскоп на 18 января 2023 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 января 2023 года для всех знаков зодиака

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK