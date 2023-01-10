Эмили Ратаковски «променяла» Пита Дэвидсона на другого комика

Папарацци заметили модель в компании Эрика Андре

Автор: Коваленко Наталья

Американская модель Эмили Ратаковски после развода с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом и короткого романа с бывшим парнем Ким Кардашьян, актером и комиком Питом Дэвидсоном, снова начала встречаться.

Судя по новых снимках папарацци, 31-летняя звезда подиумов была замечена с комиком и актером Эриком Андре после ужине в Нью-Йорке. Пара посетила японский ресторан Сакагура в Мидтауне.

Эрик наиболее известен участиям в комедийных проектах «Шоу Эрика Андре», «Две девицы на мели», «Разочарование» и «Плохая поездка».

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