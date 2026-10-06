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Главный цвет октября: какие тренды определяют осень

Октябрь — идеальное время замедлиться, окружить себя красивыми текстурами и позволить гардеробу зазвучать по-новому: уютно, глубоко и элегантно.

Автор: Сайко Леся
Главный цвет октября: какие тренды определяют осень
Главный цвет октября: какие тренды определяют осень, АІ

Октябрь — это месяц, когда природа меняет декорации, а вместе с ней обновляется и наш гардероб. Если сентябрь еще позволяет балансировать между летней легкой одеждой и первыми теплыми свитерами, то октябрь требует абсолютного уюта, глубины и благородства фактур.

Главным цветом этого октября единогласно признан насыщенный коричневый во всех его проявлениях (особенно оттенок какао и горького шоколада), а также его роскошный союзник — глубокий бордово-красный (махагон и спелая вишня).

Разбираемся, как эти оттенки захватили подиумы и повседневную моду и с чем их носить в этом сезоне.

Палитра октября: главные герои сезона

Осенние тренды этого года тяготеют к природным, согревающим и «дорогим» палитрам.

  • Какао и темный шоколад (Cocoa Powder): Универсальный фаворит сезона. Он заменил привычный и порой надоевший черный цвет, сделав образы более мягкими, теплыми и обволакивающими. Пальто, брючные костюмы и трикотаж в кофейных тонах выглядят невероятно элегантно.
  • Махагон и спелая вишня (Deep Red-Brown): Цвет зрелого вина, красного дерева и осенней листвы. Он добавляет образам драматизма и благородной роскоши. Особенно выигрышно махагон смотрится в верхней одежде и на фактурных материалах.
  • Глубокий оливковый (Burnt Olive): Приглушенный зеленый оттенок осеннего леса. Практичный и сдержанный, он идеально подходит для парок, тренчей и плотных шерстяных кардиганов.
  • Сине-зеленый (Transformative Teal): Сложный оттенок морской глубины, который выбирают те, кто хочет добавить в гардероб цвета, но избегает кричащих neon-красок.

Трендовые фактуры: в каком исполнении носить цвет

Цвет в октябре неразрывно связан с материалом. Чем сложнее и тактильнее фактура, тем глубже раскрывается оттенок:

  1. Замша и кожа: Коричневая замшевая куртка или тренч цвета шоколада — безусловный хит сезона. Натуральная кожа в винных и графитовых тонах добавляет аутфитам дерзости и шика.
  2. Плотный трикотаж: Объемные свитера крупной вязки, кашемировые водолазки и трикотажные костюмы в цветах кофе с молоком или оливы создают ощущение кокона, спасающего от октябрьских ветров.
  3. Благородный блеск: В аксессуарах и вечерней моде правят металлизированные переливы и глянцевые фактуры, напоминающие опадающую листву и блики осеннего солнца.

Как стильно внедрить тренды в гардероб?

  • Total Look: Образы, полностью собранные в оттенках коричневого или серого, выглядят невероятно дорого и цельно. Используйте игру фактур: например, гладкую кожу комбинируйте с мягким трикотажем и матовой замшей.
  • Цветовые акценты: Если вы не готовы менять всю базу, добавьте главный цвет октября через аксессуары. Сумка цвета марсала, шоколадные сапоги или шарф оттенка какао мгновенно сделают базовый аутфит актуальным.
  • Неожиданные комбинации: Стилисты советуют разбавлять темную осеннюю гамму неожиданными деталями — например, пастельно-желтым, нежно-голубым или глубоким фиолетовым. Такой контраст не позволит пасмурным дням сделать образ скучным.
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Теги:
мода, тренды

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