АфишаАфиша
Русский Українська

Миф или правда: действительно ли ногтям нужен «отпуск» от гель-лака?

Эксперты рассказали, нужно ли делать перерыв в маникюре

Автор: Мельник Анна
Миф или правда: действительно ли ногтям нужен «отпуск» от гель-лака?
Фото: magnific.com

Регулярный маникюр — это незаменимый бьюти-ритуал, который дарит чувство ухоженности и безупречного стиля. Но среди любительниц стойкого покрытия давно бытует мнение, что ногтям периодически нужен «отпуск», чтобы они могли «подышать».

Эксперты бьюти-индустрии в комментариях City Magazine развеяли этот популярный миф и объяснили, что на самом деле влияет на здоровье ногтевой пластины и как правильно за ней ухаживать.

Перерыв не нужен? Вся правда о маникюре и здоровье ногтей

Главный миф: должны ли ногти «отдыхать»?

Если вы не представляете свои руки без свежего покрытия, у нас отличные новости. Теа Грин, основательница известного косметического бренда NAILS.INC, подчёркивает: здоровье ногтей никак не связано с частотой их окрашивания. Не стоит слепо следовать правилу обязательных перерывов — гораздо важнее ориентироваться на текущее состояние ногтевой пластины.

Сам пигмент лака крайне редко вызывает проблемы. Основной вред наносят ошибки на этапе подготовки и снятия: агрессивная опиловка, глубокое матирование и попытки сорвать покрытие. Джули Вентура из бренда ORLY подтверждает: при грамотном нанесении и профессиональном снятии ногтям вообще не требуются паузы — они могут оставаться крепкими, гибкими и полностью здоровыми.

4 сигнала, что ногтям действительно необходима пауза

Тем не менее существуют ситуации, когда ногтевая пластина подаёт сигнал SOS. Отложите очередной визит в салон и устройте курс восстановления, если вы заметили:

  1. Расслаивание: верхние кератиновые слои становятся хрупкими и отслаиваются по краям.
  2. Экстремальную ломкость: ногти становятся мягкими, словно бумага, и гнутся при малейшем нажатии.
  3. Белые пятна и сухость: частые последствия слишком агрессивного шлифования или неаккуратного снятия геля.
  4. Пожелтение: признак того, что покрытие наносилось без защитной базы или пластине не хватало питательного ухода.

В таких случаях сделайте паузу и подключите интенсивный уход: укрепляющие сыворотки, белковые комплексы и насыщенные масла.

Искусство снятия: где мы совершаем главную ошибку?

Главный враг красивых ногтей — это не кисточка с лаком, а банальное нетерпение. Когда гель-лак начинает слегка отходить у основания, возникает искушение просто отклеить его. Делать это категорически нельзя: вместе с искусственным покрытием сдираются верхние слои натурального кератина, делая пластину истончённой и уязвимой.

Обычный лак всегда снимайте мягкой жидкостью без агрессивных растворителей. А удаление стойкого геля доверите опытному мастеру или используйте метод грамотного размачивания ацетоном.

Увлажнение — основа прочности и блеска

Ногтям требуется такой же регулярный уход, как и коже лица.

Масло для кутикулы должно стать вашим ежедневным спутником, а не только финальным штрихом в салоне.

Масло стимулирует здоровый рост и сохраняет природную эластичность. Увлажнённый ноготь при ударе слегка амортизирует, а не ломается.

На хорошо увлажнённых ногтях сам лак держится дольше и не скалывается раньше времени.

При бережном снятии, постоянном увлажнении и внимании к деталям вам больше не придётся отменять запись на любимый маникюр!

Читайте нас в Google.News
Теги:
маникюр, красота

Статьи по теме

Уход за губами как часть skincare: почему будущее бьюти-индустрии за профилактикой, а не маскировкой
Уход за губами как часть skincare: почему будущее бьюти-индустрии за профилактикой, а не маскировкой
3 парфюма с запахом дождя: что выбрать для прохладной погоды
3 парфюма с запахом дождя: что выбрать для прохладной погоды
Почему волосы не растут и как это исправить: советы и секреты парикмахеров
Почему волосы не растут и как это исправить: советы и секреты парикмахеров
Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года
Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года
Мишина поведала о дороговизне отдыха в Украине по сравнению с заграничным
Мишина поведала о дороговизне отдыха в Украине по сравнению с заграничным

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK