Миф или правда: действительно ли ногтям нужен «отпуск» от гель-лака?

Эксперты рассказали, нужно ли делать перерыв в маникюре

Автор: Мельник Анна

Регулярный маникюр — это незаменимый бьюти-ритуал, который дарит чувство ухоженности и безупречного стиля. Но среди любительниц стойкого покрытия давно бытует мнение, что ногтям периодически нужен «отпуск», чтобы они могли «подышать».

Эксперты бьюти-индустрии в комментариях City Magazine развеяли этот популярный миф и объяснили, что на самом деле влияет на здоровье ногтевой пластины и как правильно за ней ухаживать.

Перерыв не нужен? Вся правда о маникюре и здоровье ногтей

Главный миф: должны ли ногти «отдыхать»?

Если вы не представляете свои руки без свежего покрытия, у нас отличные новости. Теа Грин, основательница известного косметического бренда NAILS.INC, подчёркивает: здоровье ногтей никак не связано с частотой их окрашивания. Не стоит слепо следовать правилу обязательных перерывов — гораздо важнее ориентироваться на текущее состояние ногтевой пластины.

Сам пигмент лака крайне редко вызывает проблемы. Основной вред наносят ошибки на этапе подготовки и снятия: агрессивная опиловка, глубокое матирование и попытки сорвать покрытие. Джули Вентура из бренда ORLY подтверждает: при грамотном нанесении и профессиональном снятии ногтям вообще не требуются паузы — они могут оставаться крепкими, гибкими и полностью здоровыми.

4 сигнала, что ногтям действительно необходима пауза

Тем не менее существуют ситуации, когда ногтевая пластина подаёт сигнал SOS. Отложите очередной визит в салон и устройте курс восстановления, если вы заметили:

Расслаивание: верхние кератиновые слои становятся хрупкими и отслаиваются по краям. Экстремальную ломкость: ногти становятся мягкими, словно бумага, и гнутся при малейшем нажатии. Белые пятна и сухость: частые последствия слишком агрессивного шлифования или неаккуратного снятия геля. Пожелтение: признак того, что покрытие наносилось без защитной базы или пластине не хватало питательного ухода.

В таких случаях сделайте паузу и подключите интенсивный уход: укрепляющие сыворотки, белковые комплексы и насыщенные масла.

Искусство снятия: где мы совершаем главную ошибку?

Главный враг красивых ногтей — это не кисточка с лаком, а банальное нетерпение. Когда гель-лак начинает слегка отходить у основания, возникает искушение просто отклеить его. Делать это категорически нельзя: вместе с искусственным покрытием сдираются верхние слои натурального кератина, делая пластину истончённой и уязвимой.

Обычный лак всегда снимайте мягкой жидкостью без агрессивных растворителей. А удаление стойкого геля доверите опытному мастеру или используйте метод грамотного размачивания ацетоном.

Увлажнение — основа прочности и блеска

Ногтям требуется такой же регулярный уход, как и коже лица.

Масло для кутикулы должно стать вашим ежедневным спутником, а не только финальным штрихом в салоне.

Масло стимулирует здоровый рост и сохраняет природную эластичность. Увлажнённый ноготь при ударе слегка амортизирует, а не ломается.

На хорошо увлажнённых ногтях сам лак держится дольше и не скалывается раньше времени.

При бережном снятии, постоянном увлажнении и внимании к деталям вам больше не придётся отменять запись на любимый маникюр!