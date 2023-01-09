Бывшая участница «ВИА Гры» высказалась об певице Ани Лорак, которая продолжает замалчивать войну в Украине

Автор: Коваленко Наталья

Победительница проекта «Танцы со звездами» и экс-солистка трио «ВИА Гра» ответила на один из часто задаваемых вопросов своих подписчиков в Инстаграм.

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В разделе сторис 35-летняя знаменитость высказалась об певице Ани Лорак, которая уже долгое время строит музыкальную карьеру в РФ и замалчивает войну в Украине. Димопулос отметила, что предпочитает думать только о достойных людях со своей позицией.

«Я предпочитаю думать о благородных, достойных, интеллектуально развитых, мудрых людях, со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли — это невидимые кирпичики нашего бытия», — написала Санта.

Санта Димопулос призналась, что думает об Ани Лорак Фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее мы писали, что Алина Шаманская объявила о разводе со звездой «Квартала» Русланом Ханумаком.