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«Болезненный вопрос»: Шоптенко назвала главное условие своего возвращения с сыном в Украину

В настоящее время танцовщица с 8-летним Алексеем проживает в Австрии

Автор: Коваленко Наталья
«Болезненный вопрос»: Шоптенко назвала главное условие своего возвращения с сыном в Украину
«Болезненный вопрос»: Шоптенко назвала главное условие своего возвращения с сыном в Украину instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская хореограф Елена Шоптенко ответила на вопросы подписчиков о том, планирует ли она вместе с сыном возвращаться жить в Украину на постоянной основе.

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В своих инстаграм-сториз танцовщица призналась, что эта тема для нее очень болезненная. По словам Елены, она хотела бы вернуться домой, но при условии благоприятной ситуации с безопасностью в стране.

Кроме того, она будет учитывать, как будет лучше для 8-летнего Алексея, который уже начал получать школьное образование в Австрии. Шоптенко подчеркнула, что ее ребенок и так пережил достаточно стресса во время переезда и адаптации на новом месте жительства.

«Очень тяжелый и болезненный вопрос. Если позволит ситуация с безопасностью, я бы хотела вернуться. Однако окончательное решение буду принимать по факту и учитывая не только мои желания, но и то, как лучше будет для сына, который и так пережил достаточно стресса во время неожиданного переезда и адаптации в новой стране», — написала Елена.

Елена Шоптенко о возвращении в Украину instagram.com/alena_shoptenko
Елена Шоптенко о возвращении в Украину instagram.com/alena_shoptenko

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Теги:
шоу-бизнес, война в Украине, Алена Шоптенко

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