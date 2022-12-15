АфишаАфиша
Русский Українська

Гордон показал нетрезвого Лепса, который ввязался в драку

Григорий Лепс после помощи охранника пытался добить своего оппонента.

Автор: Дмитрий Сыч
Гордон показал нетрезвого Лепса, который ввязался в драку
Подписчики Гордона считают, что охранник поступил подло
instagram gordondmytro

Дмитрий Гордон выделил место в своем блоге Григорию Лепсу. В ролике показано, как российский певец планирует боксировать с другим мужчиной. Но им мешают это осуществить другие господа, вероятно, охранники исполнителя.

Читай также: Гордон высказался о пропагандистской песне Баскова, Лепса и Михайлова

После того, как мужчины немного посуетились на улице и обменялись какими-то фразами, один из представителей Лепса внезапно ударил оппонента певца в лицо. Затем подбежал Лепс и попытался нанести дополнительные удары участнику драки.

"Григорий Лепс допился до чертиков и бросается на людей с кулаками", – подписал ролик Гордон.

В разделе комментариев инстаграмщики написали, что охранник поступил подло:

  • "Пи*ар, ударивший исподтишка".
  • "Мужик сбоку – крыса".
  • "Ничего не меняется: бьют на крысу и добивают вместе, все в стиле оркостана".

Читай также: Басков на отдыхе в Турции услышал от украинки о действиях РФ в Украине

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Гордон поделился видео, в котором россияне изобразили "дружбу" с Украиной.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Россия, конфликт, певец, Дмитрий Гордон, Григорий Лепс, драка

Статьи по теме

Сердючка показала фейк про свой концерт в РФ
Сердючка показала фейк про свой концерт в РФ
Лорак на снегу захотелось "верить в чудеса", а ей напомнили об Украине
Лорак на снегу захотелось "верить в чудеса", а ей напомнили об Украине
Гордон показал "российский ролик о дружбе с Украиной"
Гордон показал "российский ролик о дружбе с Украиной"
Лорак показала, как йога помогает ей забыть про "боль и печаль" семей
Лорак показала, как йога помогает ей забыть про "боль и печаль" семей
Дорофеева резко высказалась о своей аполитичности до 24 февраля: Была инфантильная и безответственная
Дорофеева резко высказалась о своей аполитичности до 24 февраля: Была инфантильная и безответственная
Марго Робби и Райан Гослинг показались в украинском трейлере Барби
Марго Робби и Райан Гослинг показались в украинском трейлере Барби

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK