Гордон показал нетрезвого Лепса, который ввязался в драку

Григорий Лепс после помощи охранника пытался добить своего оппонента.

Дмитрий Гордон выделил место в своем блоге Григорию Лепсу. В ролике показано, как российский певец планирует боксировать с другим мужчиной. Но им мешают это осуществить другие господа, вероятно, охранники исполнителя.

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После того, как мужчины немного посуетились на улице и обменялись какими-то фразами, один из представителей Лепса внезапно ударил оппонента певца в лицо. Затем подбежал Лепс и попытался нанести дополнительные удары участнику драки.

"Григорий Лепс допился до чертиков и бросается на людей с кулаками", – подписал ролик Гордон.

В разделе комментариев инстаграмщики написали, что охранник поступил подло:

"Пи*ар, ударивший исподтишка".

"Мужик сбоку – крыса".

"Ничего не меняется: бьют на крысу и добивают вместе, все в стиле оркостана".

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Ранее мы писали о том, что Дмитрий Гордон поделился видео, в котором россияне изобразили "дружбу" с Украиной.