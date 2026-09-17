Дантес попал в ДТП на машине за миллионы гривен и дал совет

Владимир Дантес показал последствия дорожно-транспортного происшествия при своем участии.

Владимир Дантес попал в дорожно-транспортное происшествие. Об инциденте он рассказал в блоге и опубликовал кадры с места аварии.

Читай также: Модель Билык попала в ДТП, виновник которого скрылся

По словам певца, в ДТП никто не пострадал. На видео его BMW заметных внешних повреждений не видно, в то время как у Chevrolet Aveo другого участника аварии обнаружилась вмятина на переднем бампере у номерного знака.

Дантес не стал раскрывать обстоятельства столкновения и не уточнил, кто именно повлек\ аварию. В то же время, он заверил, что ситуация не имела серьезных последствий.

instagram volodymyrdantes

После ДТП певец призвал водителей не пренебрегать страхованием автомобилей. Он подчеркнул, что при таких обстоятельствах самым важным остается то, что все участники остались живы и не получили травм. Сам Дантес после оформления происшествия поспешил по делам.

instagram volodymyrdantes

Читай также: Жена Мирошниченко пострадала от ДТП на Бали – подробности

Артист приобрел автомобиль в 2025 году в автосалоне. По информации из открытых источников, цена его модели стартует от 3,5 миллионов гривен.