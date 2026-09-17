Дантес попал в ДТП на машине за миллионы гривен и дал совет
Владимир Дантес показал последствия дорожно-транспортного происшествия при своем участии.
Владимир Дантес попал в дорожно-транспортное происшествие. Об инциденте он рассказал в блоге и опубликовал кадры с места аварии.
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По словам певца, в ДТП никто не пострадал. На видео его BMW заметных внешних повреждений не видно, в то время как у Chevrolet Aveo другого участника аварии обнаружилась вмятина на переднем бампере у номерного знака.
Дантес не стал раскрывать обстоятельства столкновения и не уточнил, кто именно повлек\ аварию. В то же время, он заверил, что ситуация не имела серьезных последствий.
После ДТП певец призвал водителей не пренебрегать страхованием автомобилей. Он подчеркнул, что при таких обстоятельствах самым важным остается то, что все участники остались живы и не получили травм. Сам Дантес после оформления происшествия поспешил по делам.
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Артист приобрел автомобиль в 2025 году в автосалоне. По информации из открытых источников, цена его модели стартует от 3,5 миллионов гривен.