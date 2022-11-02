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Мать Собчак подтвердила израильское гражданство у дочери

В РФ против журналистки идет расследование уголовного дела о вымогательстве.

Автор: Шапарь Анастасия
Мать Собчак подтвердила израильское гражданство у дочери
Ксения Собчак.
instagram xenia_sobchak

В конце октября стало известно, что российская журналистка Ксения Собчак, которая обзывает украинцев нацистами и одновременно заявляет себя как оппозиционерку, сбежала из России. Ее мать, сенатор Людмила Нарусова подтвердила пропагандистам из "РИА Новости", что у ее дочери  действительно есть паспорт гражданки Израиля.

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Женщина заявила, что Ксения вернется в страну-агрессорку "очень скоро".

"Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство," - высказалась Нарусова.

Отметим, что журналистка поспешно покинула Россию, вероятно, из-за проблем с правосудием. Утром 26 октября в загородном доме Собчак прошли обыски, а 25 октября был задержан коммерческий директор журналистки - Кирилл Суханов. Его задержали в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве и отправили в СИЗО на 2 месяца. Ксения Собчак проходит по этому делу как подозреваемая.

Ранее мы писали, что Цыбульская обратилась к украинцам, которые слушают российскую музыку. 

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Теги:
Россия, Израиль, Ксения Собчак

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