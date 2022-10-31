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"Я в большой беде": Собчак прокомментировала свой побег из России

Собчак ранее себя позиционировала как оппозиционерка, за время полномасштабной войны делала неоднозначные заявления.

Автор: Шапарь Анастасия
"Я в большой беде": Собчак прокомментировала свой побег из России
Ксения Собчак.
открытые источники

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала свой отъезд из России, а также отреагировала на хейт звездных коллег из России. В Телеграм-канале она заявила, что попала в беду и резко высказалась против российских коллег.

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По словам Собчак, она молчала в соцсетях, так как боялась за семью и близких, от которых оказалась "отрезана". 

Ксения призналась, что ее наиболее расстроили оскорбительные выпады со стороны коллег. Собчак осудили даже инагенты, обвинив в распространении фейков и лжи. В ответ псевдо-оппозионерка заявила, что всех их презирает.

"Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер," - заявила россиянка.

Ранее мы писали, что Ефросинина прокомментировала приезд Ольги Бузовой в оккупированный Донецк с "гуманитарной миссией". 

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Теги:
Россия, Ксения Собчак

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