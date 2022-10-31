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Бузова посетила Донецк: Ефросинина эмоционально отреагировала на выходку путинистки

Россиянка приехала в оккупированный город с "гуманитарной миссией".

Автор: Шапарь Анастасия
Бузова посетила Донецк: Ефросинина эмоционально отреагировала на выходку путинистки
Ефросинина убеждена, что Бузова будет громко и лицемерно раскаиваться за свои действия.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на выходку российской певицы и ведущей Ольги Бузовой, которая приехала в оккупированный Донецк с якобы гуманитарной миссией. В Инстаграме теледива подчеркнула, что уверена, после победы Украины в войне, такие псевдопатриоты РФ будут лицемерно раскаиваться.

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Также Маша отметила непрофессионализм Бузовой как ведущей, которая говорила с пропагандистами несвязно.

"Значит, в Донецке гундит Ольчик. Привезла камеры и грузовик с коробками. Привезла дядю-подсказчика и невыученный текст... Знаете, о чем я думаю, глядя на этих выпердышей медиапропаганды? О том думаю, где бы сейчас купить то противорвотное средство, которое сможет подействовать, когда при развале режима РФ, они все начнут раскаиваться? Когда потечет блеянье "нас заставили", "у нас не было выбора", "мы всегда любили украинский народ и просим у него прощение за все," - эмоционально высказалась украинка.

Ефросинина подчеркнула, что если бы в начале полномасштабной войны такие, как Бузова, с многомиллионной аудиторией, осудили действия Кремля, то многие бы россияне по-другому бы смотрели на войну.

"Я в начале войны посчитала, если бы хотя бы 20 из них со своими десятками миллионов аудитории призвали своих подписчиков выступать против войны, то в общем они охватили бы более 200 млн людей... А они что? Фу, б**ть", – отметила Маша. 

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Теги:
Маша Ефросинина, Ольга Бузова

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