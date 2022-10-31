Тина Кароль отреклась от своего русскоязычного творчества

Певица публично отказалась исполнять свои старые песни.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Тина Кароль поделилась фрагментом видео в Телеграм-канале со своего выступления в Лос-Анджелесе. Когда поклонники попросили звезду спеть ее старые хиты, которые на русском языке, но она отказалась.

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Впрочем, поклонники поддержали ее решение.

"С начала войны они ни разу мной не исполнялись, это мое прямое заявление. Понимаю, что были ваши любимые песни, которые радовали ваши сердца, и не раз. Но какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском," - заявила звезда со сцены.

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