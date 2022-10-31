АфишаАфиша
Русский Українська

Тина Кароль отреклась от своего русскоязычного творчества

Певица публично отказалась исполнять свои старые песни.

Автор: Шапарь Анастасия
Тина Кароль отреклась от своего русскоязычного творчества
Тина Кароль.
соцсети

Украинская исполнительница Тина Кароль поделилась фрагментом видео в Телеграм-канале со своего выступления в Лос-Анджелесе. Когда поклонники попросили звезду спеть ее старые хиты, которые на русском языке, но она отказалась.

Читай также: Тина Кароль посетила с сыном штаб-квартиру ООН: Колыбель важных решений для мира

Впрочем, поклонники поддержали ее решение.

"С начала войны они ни разу мной не исполнялись, это мое прямое заявление. Понимаю, что были ваши любимые песни, которые радовали ваши сердца, и не раз. Но какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском," - заявила звезда со сцены.

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво назвал три причины, за что любит украинок.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Тина Кароль

Статьи по теме

Кароль рассказала о неприятной встрече с россиянином в аэропорту
Кароль рассказала о неприятной встрече с россиянином в аэропорту
Тина Кароль посетила с сыном штаб-квартиру ООН: Колыбель важных решений для мира
Тина Кароль посетила с сыном штаб-квартиру ООН: Колыбель важных решений для мира
Секрет стройности и тонуса: Что ест Тина Кароль
Секрет стройности и тонуса: Что ест Тина Кароль
Тина Кароль об одиночестве: Как кислота, разъедает твое сердце, мозг, желудок
Тина Кароль об одиночестве: Как кислота, разъедает твое сердце, мозг, желудок
Тина Кароль прокляла Путина в форме стиха: Тебе уже осталось несколько дней
Тина Кароль прокляла Путина в форме стиха: Тебе уже осталось несколько дней
Тина Кароль встретилась с освобожденными бойцами полка "Азов" в Лос-Анджелесе
Тина Кароль встретилась с освобожденными бойцами полка "Азов" в Лос-Анджелесе

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK