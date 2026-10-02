Дом Усиков получил повреждения вследствие российского удара

Екатерина Усик выставила фотодоказательство с короткой словесной реакцией.

Обитель украинского боксера Александра Усика получила повреждения в результате российских обстрелов. Об этом сообщила его жена Екатерина, опубликовав соответствующее фото в инстаграм-историях.

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На фотографии видны стеклянные двери, поверхность которых покрылась многочисленными трещинами. Госпожа Усик подписала кадр английским словом "home", что означает "дом", и добавила эмодзи разбитого сердца.

Когда именно произошло повреждение жилья, автор истории не сообщила. Подробности об обстоятельствах инцидента она тоже не предоставила.

Ранее Усики отдыхали в Испании. Недавно жена спортсмена сообщила о возвращении в Украину.

instagram usyk_kate1505

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Это не первый случай, когда российская агрессия влечет за собой повреждение имущества боксера. В начале полномасштабного вторжения, во время российской оккупации, дом Усиков в Ворзеле потерпел серьезные разрушения. Тогда дом был изуродован.