Цыбульская - к украинцам, которые слушают российскую музыку: Паспорт Украины - не просто кусок картона

Певица возмущена украинскими топ-чартами.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Цыбульская возмутилась, что некоторые украинцы продолжают слушать и продвигать российских артистов в Украине. В доказательство своих слов звезда показала чарты на стриминговых площадках, а также тренды YouTube.

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Исполнительница расстроена, что на 8 месяц полномасштабной войны некоторые украинцы продолжают смотреть клипы россиян на YouTube и слушать их песни на стриминговых платформах. Также в трендах предатели Ани Лорак, Анна Асти и другие путинисты.

Цыбульская возмущена, что некоторые украинцы до сих пор поддерживают певцов из страны-агрессорки. instagram cybulskaya

Цыбульская подчеркнула, что быть украинцем - это не просто иметь паспорт, а ежедневный выбор и вклад в будущее.

"Честно, я не могу даже представить, какие ужасы должны случиться, чтобы часть украинцев, которые такое слушают и выводят в топы, осознали, что паспорт гражданина Украины — не просто кусок картона или пластика в ящике. Это ежедневный выбор, поминутная ответственность и вклад в будущее их страны, их, бл*дь, будущего," - эмоционально заявила певица.

Цыбульская возмущена, что некоторые украинцы до сих пор поддерживают певцов из страны-агрессорки. instagram cybulskaya

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