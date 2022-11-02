"Умираете за дачу на Байкале": Хлывнюк обратился к врагам, которые выросли на его песнях
Музыкант служит в составе патрульной полиции.
Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий патрульной полиции Андрей Хлывнюк эмоционально обратился в Инстаграме к россиянам, которые выросли на его песнях.
Читай также: Фотограф запечатлел один день из жизни Хлывнюка на передовойХлывнюк обратился к врагам с вопросом, за что они воюют.
"Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что?" - задался вопросом Андрей.
Также музыкант отметил, что они умирают только за богатства своего диктатора.
"А вы, мародеры зассанные, убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, которую даже свою семью ссыт показать. Умираете за его дачу на Байкале," - высказался Хлывнюк.
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