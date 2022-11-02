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"Умираете за дачу на Байкале": Хлывнюк обратился к врагам, которые выросли на его песнях

Музыкант служит в составе патрульной полиции.

Автор: Шапарь Анастасия
"Умираете за дачу на Байкале": Хлывнюк обратился к врагам, которые выросли на его песнях
Андрей Хлывнюк служит в украинской армии.
instagram andriihorolski

Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий патрульной полиции Андрей Хлывнюк эмоционально обратился в Инстаграме к россиянам, которые выросли на его песнях.

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Хлывнюк обратился к врагам с вопросом, за что они воюют. 

"Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что?" - задался вопросом Андрей.

Музыкант обратился к врагам, которые выросли на его песнях.
Музыкант обратился к врагам, которые выросли на его песнях.
instagram andriihorolski

Также музыкант отметил, что они умирают только за богатства своего диктатора. 

"А вы, мародеры зассанные, убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, которую даже свою семью ссыт показать. Умираете за его дачу на Байкале," - высказался Хлывнюк.

Музыкант обратился к врагам, которые выросли на его песнях.
Музыкант обратился к врагам, которые выросли на его песнях.
instagram andriihorolski

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов поделился совместным фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Теги:
Бумбокс, Россия, украинская армия, Андрей Хлывнюк, Война в Киеве

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