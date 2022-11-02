Горбунов похвастался снимком с Залужным

Шоумен признался, что рядом с генерал-майором чувствует спокойствие.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Юрий Горбунов поделился совместным фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в Инстаграме. По словам шоумена, с генерал-майором чувствуется покой.

Горбунов, вероятно, встретил Валерия Федоровича на одном из благотворительных мероприятий. Главнокомандующий украинской армией предстал в военной форме, а ведущий - в костюме.

В подписи под фото Юрий признался, что почувствовал, стоя рядом с Залужным.

"Когда рядом человек, с которым очень спокойно и надежно", — подписал снимок ведущий.

Горбунов с Валерием Залужным. instagram gorbunovyuriy

Ранее мы писали, что Валерий Залужный показал редкое фото с дочерью.