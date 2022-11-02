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Горбунов похвастался снимком с Залужным

Шоумен признался, что рядом с генерал-майором чувствует спокойствие.

Автор: Шапарь Анастасия
Горбунов похвастался снимком с Залужным
Юрий Горбунов.
instagram gorbunovyuriy

Украинский ведущий Юрий Горбунов поделился совместным фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в Инстаграме. По словам шоумена, с генерал-майором чувствуется покой.

Горбунов, вероятно, встретил Валерия Федоровича на одном из благотворительных мероприятий. Главнокомандующий украинской армией предстал в военной форме, а ведущий - в костюме.

В подписи под фото Юрий признался, что почувствовал, стоя рядом с Залужным. 

"Когда рядом человек, с которым очень спокойно и надежно", — подписал снимок ведущий.

Горбунов с Валерием Залужным.
Горбунов с Валерием Залужным.
instagram gorbunovyuriy

Ранее мы писали, что Валерий Залужный показал редкое фото с дочерью.

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Теги:
украинская армия, Юрий Горбунов

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