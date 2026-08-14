Эмили Ратаковски поразила горячими кадрами с отдыха

Модель снялась обнаженной и показала поцелуй с бывшим Дуа Липы

Автор: Коваленко Наталья

Американская модель и бывшая актриса Эмили Ратаковски поделилась в инстаграме подборкой новых фото со своего летнего отдыха.

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На свежих кадрах звезда хвасталась стройной фигурой, демонстрируя свою коллекцию бикини. На одном из фото Эмили позировала полностью обнаженной на кровати, а на другом засветила страстный поцелуй со своим избранником, режиссером Роменом Гаврасом.

Пара наслаждалась отдыхом на яхте и пляже вместе с 5-летним сыном Ратаковски от брака с кинопродюсером Себастьяном Бир-Маккларом — Сильвестром. Также не обошлось без снимков с подругами модели.

«Лето, когда я наконец прочитала Ферранте (это все, о чем я хочу говорить)», — подписала публикацию Ратаковски, имея в виду популярную итальянскую писательницу.

Стоит отметить, что первые слухи о романе Эмили и Ромена, который ранее был в отношениях с певицей Дуа Липой, появились еще осенью прошлого года, когда их заметили за поцелуями в Нью-Йорке.

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала фото с отдыха instagram.com/emrata