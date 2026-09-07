Сын Пономарева поведал об отношениях с избранницей отца

Александр Пономарев-младший считает спутницу родителя хорошим выбором.

Александр Пономарев-младший – 19-летний сын певца Александра Пономарева – рассказал об отношениях с концертным директором и возлюбленной отца Софией.

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Молодой человек отметил, что знаком с Софией уже ряд лет, поэтому она стала близким человеком для их семьи. По словам Александра-младшего, он положительно относится к отношениям отца с ней.

Сын артиста обращается к ней как к Софии Леонидовне, однако чрезмерной официальности в их общении не замечает. Интервьюированный считает женщину хорошей парой для своего родитеоя. Он также отметил, что София частично приобщалась к его воспитанию. За серьезные проступки он мог получить от нее выговор. В то же время это, мол, не мешает их теплым отношениям.

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Сейчас Александр-младший живет во Львове и учится по экономическому направлению. Он старается определиться с будущей профессиональной сферой.