АфишаАфиша
Русский Українська

Сын Пономарева поведал об отношениях с избранницей отца

Александр Пономарев-младший считает спутницу родителя хорошим выбором.

Автор: Дмитрий Сыч
Сын Пономарева поведал об отношениях с избранницей отца
Сыг Пономарева живет во Львове
instagram ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев-младший – 19-летний сын певца Александра Пономарева – рассказал об отношениях с концертным директором и возлюбленной отца Софией.

Читай также: Квиткова поведала об алиментах от экс-мужа Добрынина

Молодой человек отметил, что знаком с Софией уже ряд лет, поэтому она стала близким человеком для их семьи. По словам Александра-младшего, он положительно относится к отношениям отца с ней.

Сын артиста обращается к ней как к Софии Леонидовне, однако чрезмерной официальности в их общении не замечает. Интервьюированный считает женщину хорошей парой для своего родитеоя. Он также отметил, что София частично приобщалась к его воспитанию. За серьезные проступки он мог получить от нее выговор. В то же время это, мол, не мешает их теплым отношениям.

Читай также: Джеджула раскрыл свадебные планы с женой, которую скрывает от публики

Сейчас Александр-младший живет во Львове и учится по экономическому направлению. Он старается определиться с будущей профессиональной сферой.

Читайте нас в Google.News
Теги:
певец, Александр Пономарев, шоу-бизнес, личная жизнь, отношения, дети знаменитостей, дети звезд, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Жена Гордона показала декольте и ноги на фото под сосной
Жена Гордона показала декольте и ноги на фото под сосной
Фреймут сверкнула декольте на концерте герл-группы в Лондоне
Фреймут сверкнула декольте на концерте герл-группы в Лондоне
Витвицкая за неделю до родов устроила первую «беременную» фотосессию
Витвицкая за неделю до родов устроила первую «беременную» фотосессию
Могилевская впервые побывала на рыбалке с мужем и поделилась впечатлениями
Могилевская впервые побывала на рыбалке с мужем и поделилась впечатлениями
Бабье лето 2026 в Украине: когда начнется, сколько продлится и чего ждать от погоды
Бабье лето 2026 в Украине: когда начнется, сколько продлится и чего ждать от погоды
Єлизавета Ущека — нова CEO Ukrainian Fashion Week
Єлизавета Ущека — нова CEO Ukrainian Fashion Week

Личность дня

«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK