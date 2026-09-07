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Могилевская впервые побывала на рыбалке с мужем и поделилась впечатлениями

Певица показала себя в красном платье с удочкой

Автор: Коваленко Наталья
Могилевская впервые побывала на рыбалке с мужем и поделилась впечатлениями
Могилевская впервые побывала на рыбалке с мужем и поделилась впечатлениями instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала подписчикам о своем новом опыте. В инстаграм-сториз 51-летняя звезда сцены поделилась кадрами со своего отдыха за городом и рассекретила, что впервые со своим возлюбленным Валентином отправилась на рыбалку.

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Наталья опубликовала видео, где она в красном платье свободного кроя выходит из деревянного дома, спускается к озеру и пробует рыбачить. Она показала, как держит удочку, забрасывает поплавок в воду и отдыхает на пирсе возле водоема. В подписи Могилевская поинтересовалась у фанатов, выйдет ли из нее рыбачка.

Спустя время исполнительница записала видеообращение, в котором подробнее рассказала о новом приключении. «Честно, я впервые с мужем была на рыбалке. Ну, и он не очень… но удовольствие получили. Интересно! Там осетры есть, еще какие-то… карпы. Класс!», — сказала в ролике Могилевская.

Могилевская побывала на рыбалке instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевская побывала на рыбалке instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская побывала на рыбалке instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Могилевская побывала на рыбалке instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Теги:
Наталья Могилевская, шоу-бизнес

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