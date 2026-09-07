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Витвицкая за неделю до родов устроила первую «беременную» фотосессию

Ведущая показала бэкстейдж со съемок

Автор: Коваленко Наталья
Витвицкая за неделю до родов устроила первую «беременную» фотосессию
Витвицкая за неделю до родов устроила первую «беременную» фотосессию instagram.com/solomiyavitvitska

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками кадрами с бекстейджа своей первой «беременной» фотосессии. В новом посте в инстаграме звезда телеканала 1+1 призналась, что на сроке почти 39 недель осознала, что у нее не было традиционной съемки в статусе будущей мамы.

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Организовать съемку удалось невероятно быстро — уже на следующий день после появления идеи Соломия договорилась с фотографом. Фотосессия проходила в светлой квартире с панорамными окнами. В видео Витвицкая позировала с обнаженным животиком в нежных белых образах и демонстрировала детские вещи.

«В субботу вдруг поняла, что у меня до сих пор нет ни одной классической фотосессии беременности. Есть селфи, отражения в зеркале, рабочие фото, а такого "вот она, беременность" нет. Написала об этом в сторис, а Ирина Пятанчук говорит: "Давай завтра!". И мы действительно на следующий день очень импровизированно все организовали. Потому что 38+ недель — это уже тот срок, когда откладывать фотосессию «на следующую неделю» немного рискованно. Так что фото покажу позже, а пока немножко бекстейджа и видов из окна», — рассказала фанатам телеведущая.

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Теги:
шоу-бизнес, беременность звезд, Соломия Витвицкая

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