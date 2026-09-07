Актриса Дарья Творонович вышла замуж за военного Дениса Капустина

Пара устроила церемонию на лужайке

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Дарья Творонович, получившая международное признание благодаря главной роли в украинско-израильском фильме «Валерия выходит замуж», сыграла свадьбу со своим возлюбленным — актером и военнослужащим Денисом Капустиным.

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Снимками с церемонии, которая состоялась в начале сентября, невеста поделилась в своем инстаграме. Праздник прошел на природе. Для застолья с самыми близкими людьми и коллегами пара установила белый шатер на поляне. Локацию украсили полевыми цветами, подсолнухами и фотозоной возле дерева с аркой.

Дарья выбрала для свадьбы белое платье с корсетным верхом и пышной многослойной юбкой из лент, а вместо фаты украсила прическу венком с лентами. Денис позировал для фото в черном классическом костюме с жилетом в тонкую полоску.

Гости водили хороводы под живое исполнение музыкантов. Среди приглашенных были замечены актеры Мария Стопник и Иван Билаш.

Денис Капустин — актер и режиссер. После роли оператора БпЛА с позывным «Сид» в тактическом экшн-триллере Любомира Левицкого «КИЛЛХАУС» он решил мобилизоваться в ряды ВСУ по этой же специальности и сейчас служит пилотом тяжелых бомберов в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Дарья Творонович — звезда столичного Театра на Печерске и лент «Только живи», «Малевич», «Магда» и сериала «Коп из прошлого 5».

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина instagram.com/tvoronovich