Мишина в новом видео расплакалась из-за трудностей воспитания сына-подростка

Актриса откровенно высказалась о своем материнстве

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Ксения Мишина со слезами на глазах рассказала о вызовах и сложностях, с которыми сталкивается во время переходного возраста сына Платона. Актриса опубликовала в инстаграм-сториз видео, в котором расплакалась, рассказывая о непростом периоде в отношениях с сыном-подростком.

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«Вот они — сложности материнства и переходного возраста. Поэтому когда вы пишете, что "Ой, как вам кажется сложно"... Кажется, каждая мама проходит через это, пока оно там отделится. Вот вам разные моменты в материнстве. Если вы думаете, что все всегда красиво, гладко, понятно — а нет, далеко не всегда», — призналась Ксения, вытирая слезы.

Также актриса опубликовала текстовое сопровождение к видео, где добавила: «Не знаю как с девочками, но вырастить мужчину — это задача, которая не имеет ожидаемого решения. Но все же каждый человек на планете — сложнейшая работа мамы».

Кроме того, во время общения с подписчиками Ксения ответила на вопрос, как быть сыну другом. Актриса с юмором подчеркнула важность сохранения родительских границ.

«Каждой маме нужно проглотить, переварить и выкакать столько сложностей, претензий и обвинений, потому что это только ее ответственность, что какая нафиг дружба? Если дружить так, как видят подростки, то вам нужно купить себе самокат, подики или сигареты и через слово вставлять мат», — отметила звезда.

В то же время Мишина подчеркнула, что дружба должна быть лишь элементом воспитания, но не заменять роль матери.

«Но если серьезно — дружба как часть процесса материнства, но точно не единственная. Роль мама-ребенок, а не роль подружка-подружка», — подытожила она.

Ксения Мишина расплакалась из-за воспитания сына instagram.com/misha.k.ua