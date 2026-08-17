Умерла голливудская актриса и экс-невеста Кличко Хейден Панеттьер

Кинозвезде было 36 лет

Автор: Коваленко Наталья

На 37-м году жизни скончалась известная американская актриса, певица и модель Хейден Панеттьер. Первым о трагедии сообщило издание ABC News со ссылкой на официальное заявление от имени ее отца Скипа (Алана) Панеттьер.

Читай также: Блогерша-миллионница Оля Шелби объявила о помолвке с бизнесменом

«С глубокой грустью мы сообщаем о трагической утрате нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и силой природы, принесшей несказанную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам тех, кто смотрел на нее с экранов», — говорится в сообщении.

По данным другого издания TMZ, актриса ушла из жизни в воскресенье, 16 августа. Официальные подробности и причина смерти на данный момент не разглашаются.

Хейден Панеттьер Getty Images

Хейден Панеттьер начала свою карьеру еще в детстве. Самые известные ее роли в кино и на телевидении: Клэр Беннет в «Героях», Джульетт Барнс в «Нэшвилле», Шерил Йост в «Вспоминая Титанов», Хен Харвуд в «Принцессе льда», а также Кирби Рид во франшизе «Крик».

На протяжении почти 10 лет Хейден была в отношениях с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя Евдокия.

После родов Панеттьер столкнулась с тяжелой послеродовой депрессией и алкогольной зависимостью. Из-за этого в 2018 году полную опеку над дочерью передали отцу, и Кайя переехала жить в Европу с Кличко. Несмотря на это, Хайден поддерживала с дочерью теплые отношения и регулярную связь.

Всего за несколько месяцев до смерти, в мае 2026 года, Хайден выпустила мемуары под названием «This Is Me: A Reckoning».