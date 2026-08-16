Знаменитости, которые познакомились на съемках и поженились – ТОП-10

Мила Кунис и Эштон Катчер, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Рита Уилсон и Том Хэнкс и еще семь пар, которые сблизились на съемочной площадке.

Любовь на съемочной площадке! Для голливудских звезд декорации к фильму или телешоу – рассадник романтики. Будь то репетиции своих реплик или разыгрывание сцен, знаменитости проводят много времени на съемочной площадке, что делает ее идеальным местом для установления более глубокой связи со своими коллегами. На самом деле, некоторые из самых успешных отношений знаменитостей начались за кулисами.

К примеру, Том Хэнкс и Рита Уилсон начали отношения со съемок "Закадычных друзей" в 1981-м. Они в браке уже свыше 30 лет. Или Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые познакомились на съемках "Зеленого фонаря" в 2010-м, связали себя брачными узами и стали гордыми родителями троих детей. Множество отыскали любовь на съемочной площадке и начали счастливую жизнь за кадром.

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Впереди – 10 знаменитых пар, чьи служебные романы вылились в бракосочетания и создания семей. В то время как некоторые превратили свои отношения на экране в реальность, другие зажгли искру, работая вместе за камерой. В любом случае, вы не можете отрицать, что их химия реальна.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Когда Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс встретились на съемках "Зеленого фонаря" в 2010 году, они оба встречались с другими людьми. К концу 2011 года, когда актриса "Сплетницы" и звезда "Предложения" оказались свободными, у них завязались романтические отношения. Через год пара тайно обвенчалась. Теперь они родители троих детей: Джеймса, Инес и Бетти.

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Мила Кунис и Эштон Катчер

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Эти двое сыграли пару Джеки и Келсо в ситкоме, который впервые вышел в эфир в 1998 году. Первый поцелуй их персонажей был иих собственным первым поцелуем. Но искры не летели до воссоединения актеров церемонии награждения в 2012-м году. Пара вступила в брак в 2014-м и стала родителями Уайетта и Димитрия.

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Ева Мендес и Райан Гослинг

Хотя Ева Мендес и Райан Гослинг не проливают свет на свои отношения, одно можно сказать наверняка: Купидон попал в их сердца на съемках ленты "Место под соснами" в 2012 году. Гослинг фактически предложил Мендес роль Ромины, его любовного увлечения в фильме. Пара так и не поженилась, но у них есть две дочери, Эсмеральда и Амада.

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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились и снялись в фильме "Ветчина, ветчина" в 1992 году. Но влюбились друг в друга лишь в 2008-м, снимаясь в фильме "Вики Кристина Барселона". Спустя два года после знакомства они связали себя узами брака во время летней частной церемонии. Актриса "Ванильного неба" и звезда "Скайфола" являются родителями Лео и Луны.

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Рита Уилсон и Том Хэнкс

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Еще одна звездная пара, выдержавшая испытание временем, – Рита Уилсон и Том Хэнкс. Эти двое встретились друг с дружкой на съемках фильма "Закадычные друзья" в 1981-м. Тогда звезда "Фореста Гампа" был женат на своей возлюбленной из колледжа. После расставания тогдашней женой в 1987 году, Хэнкса и Уилсон начали обсуждать как пару. В следующем году они поженились, став родителями Чета и Трумэна.

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Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит

В 1994-м Джада Пинкетт-Смит пробовалась на роль возлюбленной Уилла Смита в сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Тогда актриса не ожидала, что получит нечто большее, чем роль – спутника жизни. Хотя она не была выбрана, вскоре после этого актеры начали встречаться. В 1997 году пара тайно и пышно поженилась в канун Нового года. Они родители Джейдена и Уиллоу.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Первоначальный Беннифер влюбился на съемках "Джильи" в 2001 году. Бен Аффлек сделал предложение Дженнифер Лопес в 2002-м, но в следующем году они расторгли помолвку. После возрождения их отношений почти 20 лет спустя звезды вернулись и стали лучшей парой, чем когда-либо. В июле 2022 года актер "Умницы Уилла Хантинга" и актриса "Выйду за тебя" сказали "да" в Лас-Вегасе. Но уже 2 июля 2024-го они развелись.

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Кирстен Данст и Джесси Племонс

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В то время как Кирстен Данст и Джесси Племонс играли мужа и жену Пегги и Эда Блумквистов в "Фарго" в 2015 году, они влюблялись друг в друга и в реальной жизни. Тем не менее, они не стали официальной парой до 2016 года. В 2017-м звезда фильма " Огни ночной пятницы" стал на колено, но они ждали обмена обетами до июля 2022 года. Актеры – родители Энниса и Джеймса Роберта.

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Джессика Альба и Кэш Уоррен

То, что началось как профессиональный опыт для Джессики Альбы и Кэша Уоррена, превратилось в полноценный роман. Во время совместной работы над "Фантастической четверкой" в 2004 году Альба в роли Сьюзен Сторм и Уоррен в качестве ассистента по производству начали встречаться. В мае 2008 года в Беверли-Хиллз они обменялись клятвами. Бывшая пара (разорвали брак в начале 2025-го) – гордые родители Онор, Хэвен и Хэйеса.

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Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Бенжамен Мильпье не только был танцором в "Черном лебеде", но и помогал ставить хореографию для фильма. Он проводил много времени с Натали Портман, главной героиней фильма. Поженились в 2012 году. Натали Портман и Бенджамин Мильпье сообщили, что прекращают 11-летний брак 8 марта 2024-го. Они – родители Алефа и Амалии.

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