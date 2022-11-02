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Андрей Данилко поведал, где сейчас находится Константин Меладзе

Муж Веры Брежневой покинул Россию.

Автор: Дмитрий Сыч
Андрей Данилко поведал, где сейчас находится Константин Меладзе
Константин Меладзе до сих пор не высказывался про российское вторжение в Украину
instagram meladzemusic

Воплотитель Верки Сердючки Андрей Данилко дал интервью Екатерине Гордеевой, в ходе которой, в частности, вспомнил Константина Меладзе. По словам артиста, продюсер находится в Италии. Однако данных о том, когда он покинул РФ, нет.

"Он очень сложно уезжал", – сказал интервьюируемый.

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В то же время Андрей не дал ответа на вопрос о взаимоотношениях братьев Меладзе. Только отметил, что никогда не считал Меладзе серьезным человеком.

"Он – пацан", – оценил деятеля Данилко.

Еще 24 февраля, в первый день широкомасштабного нападения России, Валерий Меладзе высказался против этого. Тем временем его старший родственник Константин так и не сделал на эту тему публичных заявлений. В сети даже витали слухи, что Константин расстался со своей женой-экс-виагрянкой из-за разных политических взглядов. Сама Брежнева в начале широкомасштабной агрессии перебралась в Польшу, где помогала беженцам.

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Ранее мы писали о том, что Анастасия Приходько ответила в интервью, домогался ли ее Константин Меладзе.

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Теги:
Украина, Италия, Россия, Константин Меладзе, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Меладзе, Вера Брежнева, Сердючка

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