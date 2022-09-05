Фаны Меладзе показали, как он пел на свадьбе дочери в Москве

Валерий Меладзе исполнил на праздничной вечеринке свою старую песню "Ночная лилия", которую его почитатели не слышали живьем с начала нулевых.

Валерий Меладзе отпраздновал двухдневную свадьбу своего потомка, заодно поработав на мероприятии. Его средняя дочь от первого брака Софико вышла замуж за любимого в Москве.

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Пара расписалась 1 сентября. На следующий день новоиспеченные супруги закатали многолюдную вечеринку, на которой спел и отец невесты. Кадры с Меладзе, его 23-летним чадом и гостями за танцами и пением изложены, в частности, на инстаграмной фан-странице исполнителя.

Невеста развлекалась в мини-платье и кроссовках.

instagram vvmmeladze

instagram vvmmeladze

Звездный папа, в частности, порадовал гостей своими "Небесами" и "Ночной лилией". То ли слова, то ли ноты последней композиции Меладзе, похоже, подзабыл, поскольку поглядывал в смартфон. В комментариях пишут, что эта песня в программе Меладзе была в начале 2000-х.

Еще Валерий устроил присутствующим караоке-сессию.

Несколько фотографий и видео с праздника выложила в своих инстаграм-историях сестра невесты Инга.

instagram ingameladze

instagram ingameladze

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Раньше мы писали о том, что известно о мужчине Софико, а также о других подробностях ее свадьбы.