Дочь Фреймут намекнула на возвращение в Украину и послала Россию

Злата Митчелл, которая в последнее время находилась в США, выставила кадры со Львова.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут от отношений с британцем Нилом, похоже, вернулась в Украину. С лета 2021-го в геолокациях в ее инстаграм-постах были указаны города в Америке и Европа. 27 февраля, через три дня после широкомасштабного вторжения России в Украину, девушка подтвердила в блоге, что находится за пределами Украины.

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С того времени Злата Митчелл публиковалась в ленте всего три раза. Сначала несовершеннолетняя (ныне ей 16 лет) показала своего бойфренда. Потом – демонстрировала публике грудь.

Теперь дочь Фреймут выложила фотографию из поезда и указала в геолокации Львов. Еще обнародовала несколько фотографий и коротких роликов с природой и архитектурой, а также свое селфи.

В то же время Злата не уточнила, вернулась ли домой. Но если это и так, то Митчелл

оказалась в Украине еще в июле, потому что именно этот месяц указан в подписи к кадрам:

"Жажда к дому. Украина. Без редактирования. Июль, 2022. каждый, кто приходит на нашу землю, остается в ней навсегда", – написала на английском подросток, добавив хештег "f*ckrussia" (в переводе – "пошла к чертям Россия").

instagram zlata_mitchell

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Комментарии к публикации закрыты. Похоже, что девушка не хочет читать о себе критические отзывы. Ранее ее, в частности, упрекали за посты на русском, а также пикантные кадры в юном возрасте.

Раньше мы писали о том, что несовершеннолетняя дочь Александра Педана подалась за граница со своим парнем.