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Неплях с избранником занялась йогой на фоне Киева и объятиями в лифте

Анна Неплях и Александр Гудков подвигались под открытым небом на фоне Родины-матери.

Автор: Дмитрий Сыч
Неплях с избранником занялась йогой на фоне Киева и объятиями в лифте
Неплях и Гудков не скрывают чувств от публики
instagram neplyah

Анна Неплях – влиятельница, "Мисс Украина Вселенная 2021" – и предприниматель Александр Гудков продемонстрировали, как проводят время на фоне задымленного Киева.

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В своем блоге 32-летняя инстаграмщица опубликовала видео, на котором они с любимым занимаются йогой на крыше. На заднем фоне виднелся столб дыма, поднявшийся над городом после прилета.

Помимо совместного занятия йогой пара показала романтические моменты в лифте. Анна и 39-летний Александр там обнимались и целовались.

Еще виновница сообщения показала другие кадры, на которых зафиксирован ее столичный досуг.

Публикацию ее авторша подписала фразой "Киевский режим".

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

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К слову, у избранника Анны Неплях есть сын от бывшей жены Алены Гудковой.

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Теги:
фото, Киев, видео, Украина, личная жизнь, отношения, анна неплях, личная жизнь звезд

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