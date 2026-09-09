Неплях с избранником занялась йогой на фоне Киева и объятиями в лифте
Анна Неплях и Александр Гудков подвигались под открытым небом на фоне Родины-матери.
Анна Неплях – влиятельница, "Мисс Украина Вселенная 2021" – и предприниматель Александр Гудков продемонстрировали, как проводят время на фоне задымленного Киева.
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В своем блоге 32-летняя инстаграмщица опубликовала видео, на котором они с любимым занимаются йогой на крыше. На заднем фоне виднелся столб дыма, поднявшийся над городом после прилета.
Помимо совместного занятия йогой пара показала романтические моменты в лифте. Анна и 39-летний Александр там обнимались и целовались.
Еще виновница сообщения показала другие кадры, на которых зафиксирован ее столичный досуг.
Публикацию ее авторша подписала фразой "Киевский режим".
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К слову, у избранника Анны Неплях есть сын от бывшей жены Алены Гудковой.