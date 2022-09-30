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"Холостяк" перенесли за несколько часов до премьеры

Аудитория разделилась во мнении: не ко времени и когда, если не сейчас?

Автор: Шапарь Анастасия
"Холостяк" перенесли за несколько часов до премьеры
Алекс Топольский занимается бизнесом в Майями.
СТБ

Канал "СТБ" выступил с заявлением, что премьера 12 сезона "Холостяк" переносится. Первая серия с холостяком Алексом Топольским должна была выйти сегодня, 30 сентября. Телеканал назвал причину "производственной", однако, вероятно, это связано с ракетными обстрелами Днепра, Запорожья и Николаева с десятками погибших. 

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В Инстаграме проекта подчеркнули, что романтическое реалити обязательно выйдет этой осенью - в октябре. Новую дату объявят позже.

Однако мнение поклонников проекта разделилось. Часть уверена, что сейчас развлекательный контент не к месту: "Верно. Теперь не ко времени", "Какое шоу, когда каждый день в нашей стране гибнут люди?", "Я думаю, вообще сейчас не до холостяка", "Если сейчас не ко времени, то уже и не будет никогда ко времени. Можно и совсем уж не показывать".

Другие поклонники расстроились из-за переноса: "И так все грустно и страшно, еще и холостяка переносят, п**дец", "Люди, пишущие, что не ко времени, то идите лягте и умрите, ну уж просто сил нет, а что сейчас ко времени?", "Люди гибнут каждый день, но нельзя же каждый день унывать. У меня от постоянного негатива отовсюду психика уже не та. Хочется отвлечься и посмотреть что-нибудь приятное".

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Теги:
премьера, СТБ, Холостяк

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