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Тина Кароль о переломных моментах в жизни: Было, когда я могла завершить и карьеру, и существование

Артистка призналась, что сейчас ей жить без структурного образа жизни очень сложно.

Автор: Шапарь Анастасия
Тина Кароль о переломных моментах в жизни: Было, когда я могла завершить и карьеру, и существование
Тина Кароль.
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Украинская исполнительница Тина Кароль призналась, что сейчас в ее жизни третий переломный момент. В интервью "Голосу Америки" певица рассказала, что все ее мечты были распределены по времени, а жизнь артистки была всегда структурирована. Война сломала системность, из-за чего Тине очень сложно. 

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Кароль поведала, что в ее жизни дважды были переломные моменты. Полномасштабное вторжение стало третьим.

"Когда началась война, для меня это стресс, потому что у меня все фиксированное. Настоящая мечта, очень особенная – не потерять свои силы в борьбе. Вот кажется: ну что здесь такого? Это что – мечта – чтобы не пришло отчаяние, чтобы хватило денег, правильных мыслей, духа суметь и бороться. У меня такие переломные моменты в жизни были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование как индивидуальности. Все они были очень публичными, когда я была на мели в финансовом плане. И это мой третий переломный момент," - призналась певица.

Артистка подчеркнула, что пока ей удается находить в себе силы работать и жить, поэтому она не хочет их потерять. 

Ранее мы писали, что Славия объяснила, почему за 20-летний брак с Дзидзьо они не обзавелись детьми. 

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Теги:
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